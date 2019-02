EL : Rattrapé par le Betis, Rennes peut s'en mordre les doigts

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe, Liga.

Roazhon Park.

Rennes - Betis : 3-3.

Buts : Hunou (2e), Garcia csc (10e) et Ben Arfa (45e+3 sp) pour Rennes ; Lo Celso (32e), Sidnei (62e) et Lainez (90e) pour le Betis.

Dans une rencontre complètement folle, Rennes s'est fait rattraper par le Betis Séville (3-3). Le SRFC n'a donc pas l'avantage avant son seizième de finale retour de l'Europa League.

Pour le premier match de son histoire en phase finale de Coupe d'Europe, le Stade Rennais partait sur les chapeaux de roues. Après deux minutes de jeu, Hunou ouvrait effectivement la marque en reprenant un centre de Zeffane en force au second poteau (1-0 à la 2e). Suite à la barre de Ben Arfa (8e), le club breton doublait la mise... grâce à un but contre son camp de Garcia, qui mettait le dégagement de Robles au fond après un tir de Sarr (2-0 à la 10e). Malgré un début de match de folie, le SRFC arrivait à se faire peur, et Lo Celso réduisait l'écart avec un tir contré par sa glissade (2-1 à la 32e). Sauf que juste avant la mi-temps, Rennes obtenait un penalty, pour une faute extrêmement légère de Guardado sur Sarr (45e), que Ben Arfa transformait à contre-pied (3-1 à la 45e+3).

Au retour des vestiaires, la formation de Julien Stéphan subissait et finissait par craquer, en deux fois. Sidnei marquait d'abord de la tête sur un coup-franc de Joaquin en profitant pleinement des erreurs de marquage de la défense rennaise (3-2 à la 62e). Puis Lainez concluait sa jolie prestation d'un tir du gauche pour inscrire son premier but avec Séville lors de son premier match européen (3-3 à la 90e). Au terme d'un scénario cruel (3-3), Rennes se retrouve donc en ballottage défavorable avant le match retour au Stade Benito Villamarín, prévu le 21 février prochain.