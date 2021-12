ECL : Surprise, Rennes maintient son match à Tottenham !

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Les cas de Covid se multiplient à Tottenham, et le club londonien a fait savoir que le match face à Rennes, prévu ce jeudi soir en Europa Conférence League, était donc annulé.

Une décision prise alors qu’il avait été confirmé quelques heures plus tôt, et que ni l’UEFA ni le Stade Rennais n’ont visiblement été consultés en ce sens. Le club breton s’est ainsi fendu d’un communiqué expliquant la situation à ses yeux, et c’est loin d’être aussi clair que les Spurs ne l’avaient laissé entendre.

Aucun document officiel !

Suite au communiqué publié par Tottenham à 21h ce mercredi, le Stade Rennais F.C. tient à préciser plusieurs faits.⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 8, 2021

« Lors d’une visioconférence qui s’est tenue à 19h45 entre les représentants de l’UEFA, de Tottenham et du SRFC, la directrice du football des Spurs a fait part de son intention de ne pas jouer le match d’UEFA Europa Conference League de jeudi soir. Décision unilatérale qui n’a aucunement été confirmée par l’UEFA. La représentante de Tottenham n’a pas voulu annoncer le nombre de ses joueurs touchés par la Covid alors que la règle stipule qu’un match doit être joué tant que l’équipe dispose de 13 joueurs de champ et d’un gardien. Elle a argué une décision des autorités anglaises sans pour autant avancer le moindre document officiel. Le match n’étant pas officiellement annulé par l’UEFA, le Stade Rennais F.C. a maintenu sa décision de jouer », a ainsi fait savoir le Stade Rennais, qui attend en tout cas un document officiel des autorités anglaises, puis de l’UEFA, avant de considérer ce match comme reporté. Cela peut se comprendre, car la seule parole de Tottenham ne permet pas le report de la rencontre.