C3 : Lacazette privé de 8es de finale contre Rennes !

Coup dur pour Arsenal. Opposés au Stade Rennais en huitièmes de finale de l’Europa League, les Gunners ne pourront pas compter sur Alexandre Lacazette à l’aller ni au retour ! L’attaquant français a en effet écopé d’une suspension de trois matchs (dont un déjà purgé). En cause, son mauvais geste contre le BATE Borisov (1-0) en seizièmes aller. De son côté, le club breton ne s’en plaindra sûrement pas.

