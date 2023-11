Bruno Genesio plus fort que la crise, il reste à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Sur la sellette après la défaite contre Lyon à domicile dimanche après-midi (0-1) et qui a plongé son équipe dans la crise, Bruno Genesio va finalement conserver son poste d’entraîneur du Stade Rennais.

Treizième de Ligue 1 avec seulement un point d’avance sur Lorient, premier barragiste, le Stade Rennais ne réalise pas le début de saison espéré. Le recrutement réalisé au mercato estival avec Matic, Blas ou encore Le Fée devait permettre au club breton de jouer les premiers rôles avec l’objectif annoncé par Florian Maurice de viser le top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Hormis en Europa League, où les résultats sont bons, le début de saison n’est pas en adéquation avec les objectifs du club.

La défaite contre Lyon dimanche après-midi à domicile aurait pu être celle de trop pour Bruno Genesio. En pleine crise, l’entraîneur du Stade Rennais a échangé avec le propriétaire du club François Pinault. A en croire les informations de L’Equipe, la décision de continuer avec l’ancien entraîneur de l’OL a vite été prise par François Pinault, qui n’a jamais envisagé de se séparer de Bruno Genesio malgré les mauvais résultats de Rennes. « Une rupture aussi rapide aurait paru brutale et surprenante dans un club dont la stabilité depuis plus de deux ans a renforcé son statut d’Européen avec un coach qui s’est forgé un certain crédit » écrit le quotidien national dans son édition du jour.

Rennes très actif au mercato hivernal ?

La réunion entre Bruno Genesio et la direction rennaise a toutefois mis en lumière certains problèmes et Florian Maurice n’est pas épargné car le mercato de Rennes est remis en cause. Il manque au moins un taulier en défense, ce qui devra impérativement être corrigé durant le mercato hivernal. L’état-major de Rennes est d’ailleurs enclin à mettre des moyens à disposition pour renforcer l’équipe en janvier après avoir vendu pour 140 millions d’euros l’été dernier. Les départs à la CAN de Gouiri, Wooh et peut-être Salah vont pousser Rennes à se renforcer. Ce qui ne déplaira pas à Bruno Genesio, pour qui la menace d’un licenciement s’est éloigné à court terme. Mais à moyen terme, l’ancien coach de l’OL devra vite faire remonter Rennes au classement s’il ne veut pas se retrouver menacé.