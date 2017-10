SRFC : Futur boss à Rennes, Létang rêve de Laurent Blanc

Dans : Rennes, Ligue 1, PSG.

Les grandes manœuvres n’ont pas encore commencé au Stade Rennais. Mais malgré la victoire obtenue contre Lille ce week-end (1-0), cela ne devrait pas tarder.

Les grands bouleversements prévus au sein de l’organigramme du Stade Rennais se précisent. A en croire les informations de RMC Sport, René Ruello devrait quitter son poste de président du club durant la prochaine trêve internationale. Pour le remplacer, Olivier Létang est bien le favori. Il devrait être épaulé par Christophe Chenut et Sylvain Armand. Mais alors, quid de Christian Gourcuff ? Visiblement, l’ancien coach du FC Lorient ne va pas non plus faire de vieux os au Roazhon Park.

Olivier Létang, le futur homme fort du Stade Rennais, rêve de Laurent Blanc. Mais toujours selon la radio, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a poliment refusé la proposition bretonne. C’est donc vers un coach étranger que pourrait se tourner la nouvelle direction du club. Sondé, Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk) a également refusé le poste. Les recherches continuent donc pour les futurs dirigeants bretons, bien décidés à redonner un peu de vie et de dynamisme à un club actuellement 15e de L1.