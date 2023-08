Après Matic, Rennes rêve d'Olivier Giroud

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Très ambitieux sur le terrain, le Stade Rennais l'est tout autant au rayon des transferts. Les Rennais ont été très actifs au mercato, amenant dernièrement l'expérimenté Nemanja Matic. Désormais, les supporters rêvent d'un joueur : Olivier Giroud.

Le futur rival du PSG cette saison est peut-être localisé en Bretagne. Alors que l'OL ou l'OM sont sur des projets peu clairs, Rennes est presque devenu la référence en Ligue 1. Sur le terrain, les hommes de Bruno Génésio proposent des copies très séduisantes depuis deux ans. La dernière en date dimanche dernier avec cinq buts passés à Metz pour prendre déjà la tête de la Ligue 1. Au mercato aussi, les Rennais sont très offensifs. Ils ont attiré des gros talents français avec Ludovic Blas et Enzo Le Fée mais surtout un nom du football européen avec Nemanja Matic. Un recrutement qui rendrait jaloux bien des clubs en Europe.

Giroud, le rêve des supporters rennais

Toutefois, les supporters rennais ne semblent pas rassasiés. En effet, sur les réseaux sociaux, un nom alimente toutes les discussions : Olivier Giroud. Les Bretons rêvent du recrutement du champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Milan AC. Olivier Giroud au Stade Rennais, le rêve ne semble pas du tout impossible en 2023. En effet, Rennes fait partie des rares clubs français à posséder un investisseur capable de financer le transfert et le salaire de l'attaquant français.

A 36 ans, Giroud est un élément apprécié dans l'effectif milanais mais il ne sera pas retenu coûte que coûte par son club. Milan a recruté notamment Noah Okafor et Christian Pulisic cet été pour soulager physiquement l'expérimenté français. Cependant, il faudra que Florian Maurice et ses hommes se lancent sur le dossier. Rennes n'en a pas l'obligation, possédant déjà Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri et Martin Terrier qui reviendra dans la saison. Mais, rappelons que le club breton a déjà tenté de recruter Giroud en 2020. Rennes voulait se le faire prêter par Chelsea en échange d'Edouard Mendy. Finalement, il n'en a rien été et le Sénégalais est parti pour 24 millions d'euros seulement. Une issue frustrante que les dirigeants rennais peuvent changer trois ans plus tard.