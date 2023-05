Affaire Galtier : Gouiri annonce une fin explosive

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Accusé de discrimination raciale et religieuse pendant son passage à Nice, Christophe Galtier fait l’objet d’une enquête. En attendant les résultats, son ancien attaquant Amine Gouiri refuse de se mouiller, mais laisse entendre que des informations finiront par sortir.

En pleine course pour la cinquième place de Ligue 1, l’attaquant de Rennes Amine Gouiri ne prendra pas le risque de perturber son équipe. L’ancien Niçois, interrogé sur les accusations de discrimination de la part de Christophe Galtier, a préféré botter en touche. « Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça, dont le coach Didier Digard, a rappelé le Rennais. Il y a une enquête qui est en cours, je crois. Moi, je me concentre sur le match contre Nice. Et c’est tout. »

Pas de quoi refroidir les journalistes présents. L’un d’entre eux a en effet insisté en lui demandant s’il avait été surpris par ces accusations contre son ancien coach. « Personnellement, comme je l’ai dit, je me concentre sur le match de Nice. Et je ne répondrai pas à votre question », a esquivé Amine Gouiri avec un petit rire. Lui qui assure que les enquêteurs ne l’ont pas sollicité pour obtenir son témoignage.

« Pour l’instant, personne ne m’a appelé, a-t-il confié. Personne ne m’a contacté, donc je me concentre sur la fin de saison du Stade Rennais, c’est tout. » L’enquête n’étant pas terminée, les forces de l’ordre peuvent encore faire appel à Amine Gouiri. Reste à savoir si l’attaquant polyvalent aurait des choses intéressantes à leur dire. « Je ne sais pas. Peut-être », a mystérieusement répondu le joueur formé à l’Olympique Lyonnais.

« La vérité éclatera »

« Peut-être que je ne répondrais pas aux enquêteurs, parce que je n’ai pas envie d’être dérangé, a-t-il envisagé. De toute façon, je ne réponds pas aux numéros que je ne connais pas. S'ils me contactent par courrier, je le jetterai à la poubelle (sourire). Si la vérité n'est pas importante à mes yeux ? Si c’est important. Mais comme l’a très bien dit le coach Digard, la vérité éclatera. Donc vous verrez par vous-même. » Sans en dire davantage, Amine Gouiri laisse entendre que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a de quoi s’inquiéter.