Après Matic, Rennes cible une autre star à Man United

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Ambitieux pendant ce mercato estival, le Stade Rennais va tenter de s’offrir un autre joueur confirmé. Après la signature du milieu serbe Nemanja Matic, le club breton s’intéresse au défenseur central de Manchester United Victor Lindelöf, potentiel successeur d’Arthur Theate.

Rennes pourrait enregistrer des départs importants d’ici la fin du mercato. Non titularisé contre le Racing Club de Lens (1-1) dimanche soir, le Belge Jérémy Doku devrait filer à Manchester City dans les prochains jours. L’entraîneur Bruno Genesio a confirmé le probable transfert de son ailier, en attendant celui de son compatriote Arthur Theate ? L’hypothèse n’est pas à exclure puisque le défenseur central fait l’objet de discussions avec le RB Leipzig.

Theate sur le départ, Lindelöf ciblé

Le directeur sportif Florian Maurice, même s’il aimerait le conserver, envisage un accord et prépare déjà la succession du Diable Rouge avec quelques pistes toujours aussi ambitieuses. En effet, RMC nous apprend que le Stade Rennais s’intéresse à Victor Lindelöf. Barré par le Français Raphaël Varane et par le champion du monde Lisandro Martinez, le Suédois ne fait pas partie du onze d’Erik ten Hag à Manchester United. Il n’empêche que le Mancunien se plait chez les Red Devils et ne pense pas à un départ cet été.

Erik ten Hag has’t changed his position on Victor Lindelof since January — no intention to let him leave the club. 🔴⛔️ #MUFC



Key player for Man United despite interest from multiple clubs. https://t.co/4MzHGa3z9k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023

De plus, le journaliste Fabrizio Romano ajoute que le manager néerlandais n’a pas du tout l’intention de laisser partir son défenseur central malgré les nombreuses convoitises. Autrement dit, la porte est fermée à double tour pour Rennes, qui devra se rabattre sur l’une de ses alternatives. Ces dernières heures, les médias L’Equipe et Foot Mercato ont également cité les noms du Colombien Davinson Sanchez (Tottenham) et de Nayef Aguerd, l’international marocain qui avait quitté Rennes pour West Ham dans le cadre d’un transfert à 35 millions d’euros l'été dernier. Pas sûr que sa valeur ait diminué entretemps.