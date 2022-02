Zidane sauveur du PSG, le SOS est lancé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le nom de Zinedine Zidane est évoqué avec de plus en plus d’insistance au PSG, où l’entraîneur actuel Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité.

La patience des supporters du Paris Saint-Germain a des limites et pour Mauricio Pochettino, l’heure est venu de prouver à tout le monde qu’il est encore l’homme de la situation. Battu par Nice en 8es de finale de la Coupe de France en début de semaine, l’entraîneur argentin, en poste à Paris depuis un an, n’a toujours pas convaincu. Les mois passent et aucun signe d’amélioration n’est visible au PSG, qui va affronter le Real Madrid en Ligue des Champions dans quinze jours sans aucune certitude. Plus que jamais, une potentielle arrivée de Zinedine Zidane est réclamée par les supporters ainsi que par une partie des consultants. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui ne s’est jamais déclaré comme un grand fan de l’ancien entraîneur du Real Madrid, mais qui a perdu toute patience avec Mauricio Pochettino et qui espère un changement d’entraîneur au plus vite au PSG.

Jérôme Rothen réclame Zidane au PSG

🔴 Le PSG serait prêt à écarter Leonardo et à offrir un salaire colossal à Zidane pour le convaincre de venir, selon @footmercato.



Toutefois, l’ancien numéro 10 des Bleus temporise : il espère toujours prendre les rênes de l’équipe de France après le Mondial, indique @RMCsport. pic.twitter.com/JKnQGvoapa — Actu Foot (@ActuFoot_) February 3, 2022

« Moi je suis de l’ancienne génération, je fais partie de ceux qui respectent la passion et les valeurs des clubs. Ça se perd aujourd’hui et ça se perd au PSG. Ça se voit dans l’attitude des dirigeants, de l’entraîneur et des joueurs. Ces valeurs qui ont fait l’histoire du club sont mises en retrait. Je me dis que Zidane peut être le sauveur » a souligné Jérôme Rothen au micro de RMC avant de poursuivre. « Si on part du principe que peu importe l’endroit d’où on vient, où on a entraîné, où on est né, que tout ça ne veut plus rien dire, alors OK, il faut prendre le plus compétent (…) Il n’y en a qu’un aujourd’hui qui est libre et qui est capable de le faire, c’est Zidane. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c’est la réalité au vu de ce qu’il a fait à Madrid en termes de palmarès et de leadership. Il a aussi fait progresser des joueurs » a reconnu Jérôme Rothen.

La presse espagnole a dévoilé cette semaine que le Paris Saint-Germain était prêt à offrir un contrat historique à Zinedine Zidane en faisant de lui l’un des entraîneurs les mieux payés de l’histoire du football. Cela ne pose pas de problème à Jérôme Rothen, désabusé au vu de la situation actuelle et qui semble avoir conscience que « ZZ » est l’un des derniers espoirs du PSG. « Il faut lui donner un pont d’or, un contrat difficilement refusable. Si ça ne le dérange pas de venir entraîner le PSG, il faut qu’il vienne. Viens ! Viens sauver le PSG ! Viens amener ta rigueur et ton professionnalisme dans le vestiaire pour rappeler à certains qu’ils sont dans le faux. Il pourra le faire s’il arrive avec les pleins pouvoirs » a estimé Jérôme Rothen, alors que Zinedine Zidane accorderait toujours sa préférence à l’Equipe de France plutôt qu’au Paris Saint-Germain. De plus, en cas de signature dans la capitale française, l’ex-entraîneur du Real Madrid ne serait pas très chaud à l’idée de travailler avec le directeur sportif actuel, Leonardo…