Zidane au PSG, Thibaud Vezirian a de mauvaises nouvelles !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne connait toujours pas l'identité de son nouvel entraineur. Pour autant, deux profils sortent du lot : Zinedine Zidane et Christophe Galtier.

Dans la capitale française, le flou total règne concernant l'identité du prochain entraineur du PSG. Mauricio Pochettino, en instance de départ, n'est toujours pas parti et devra trouver un accord financier avec le club parisien pour le faire. En attendant, le PSG négocierait avec deux coachs : Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Le premier cité est le choix de Doha, le second celui de Luis Campos, nouveau conseilleur sportif du club. Plus les jours passent et plus l'arrivée de Zidane au PSG semble s'éloigner, lui qui privilégie la reprise de l'équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Du coup, c'est bel et bien Christophe Galtier qui fait figure de grand favori pour remplacer Pochettino. Un profil qui plaît beaucoup à Thibaud Vezirian.

Thibaud Vezirian enterre la piste Zidane au PSG

Quand #Galtier était à Saint-Etienne et à Lille

🗣️ C'est un super entraîneur, le meilleur de France. On a hâte de le voir dans un grand club



Depuis que Galtier est annoncé au #PSG

🗣️ C'est un mec sans expérience européenne qui ne propose aucun jeu. On en veut pas de ce tocard ! — Nicolas Puiravau (@nikop17) June 16, 2022

Sur son compte Twitter, le journaliste en a dit plus sur l'identité du prochain coach du PSG. Pour lui, l'arrivée de Galtier est une très bonne idée, sachant que Zidane n'a jamais envisagé une arrivée au club. « Galtier pour ramener un peu de normalité au PSG. Galtier pour freiner ce star system dangereux et insensé d'un point de vu collectif. Galtier, parce qu'il n'a jamais été question de Zidane au PSG, tout du moins du côté des Zidane », a notamment indiqué Thibaud Vezirian, impatient de voir ce que pourra donner l'entraineur de Nice avec l'effectif du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

Un effectif qui sera renforcé dans les prochaines heures par l'arrivée du Portugais Vitinha en provenance du FC Porto. Selon certaines sources, Campos et Galtier travaillent d'ailleurs depuis plusieurs jours sur les contours du prochain effectif du PSG sans que l'on sache si tout cela est vrai ou seulement le fruit de l'imaginations de certains agents qui veulent faire du business avec le Paris Saint-Germain. Les attentes seront fortes et les deux hommes n'auront pas un crédit illimité pour très longtemps dans la capitale. Il faudra vite rassurer et cela passera par des messages forts envoyés au mercato cet été.