Zidane au PSG, le Qatar se donne deux mois !

Libre depuis son départ du Real Madrid il y a presque deux ans, Zinedine Zidane est toujours la cible principale du Qatar pour le PSG.

L’été dernier, l’Emir du Qatar a fait tout ce qui était en son pouvoir afin de convaincre Zinedine Zidane de prendre la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Malgré une très grosse offre financière et un projet sportif ambitieux, « Zizou » a refusé les avances du PSG. A l’époque, le champion du monde 1998 donnait sa priorité à l’Equipe de France, au cas où le banc des Bleus se libère après la Coupe du monde au Qatar. Didier Deschamps a finalement prolongé jusqu’en juin 2026 et pour Zinedine Zidane, il sera temps cet été de reprendre du service. Une aubaine pour le PSG, dont les dirigeants accordent une confiance extrêmement limitée à Christophe Galtier, et qui aimeraient convaincre l’ancien numéro dix du Real Madrid de prendre les commandes de l’équipe.

Le Qatar se fixe jusqu'à fin mai pour convaincre Zidane

A en croire les informations de Todo Fichajes, la position de l’Émir du Qatar au sujet du prochain entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas changé. Le propriétaire du PSG souhaite toujours attirer Zinedine Zidane et de nouveaux contacts ont récemment eu lieu entre les différentes parties. L’idée est pour l’instant de continuer à soutenir publiquement Christophe Galtier, au cas où Zidane refuse le poste. Mais dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Émir du Qatar, il est clair que l’homme aux trois victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid est toujours une priorité. Il se murmure que le PSG se laisse jusqu’à la fin du mois de mai pour convaincre Zinedine Zidane d’accepter le projet parisien. Au-delà de cette deadline, l’Émir du Qatar acceptera le refus de l’ancien joueur de l’Equipe de France et devrait ainsi prendre une décision définitive au sujet de l’avenir de Christophe Galtier.

La Juventus Turin ou le PSG pour Zidane ?

Les rumeurs vont bon train ces derniers mois au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane, lequel reste un entraîneur très courtisé sur le marché, en dépit de son inactivité ces deux dernières années. Mais les destinations possibles ne sont pas si nombreuses pour le champion du monde 1998, absolument pas tenté par une aventure en Premier League, ce qui écarte d’office les pistes de Manchester United, de Chelsea ou encore de Tottenham et de Liverpool en cas de renvoi de Jürgen Klopp. Le principal concurrent du Paris SG dans le dossier Zidane a de bonnes chances de se nommer la Juventus Turin, même s’il n’est pas encore acquis que Massimiliano Allegri soit licencié en fin de saison (loin de là). En ce qui concerne le PSG, maintenant que l’Equipe de France est inatteignable à court terme pour Zidane, le projet pourrait tenter le coach tricolore. A condition toutefois que Luis Campos ne soit plus en place et que certaines choses évoluent en interne, notamment en ce qui concerne les privilèges accordés aux stars comme Messi ou Neymar ces dernières années. Pour le PSG, l’espoir fait vivre dans le dossier Zidane et le Qatar rêve toujours de rafler la mise.