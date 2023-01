Zidane au PSG, la révolution est en marche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Zinedine Zidane a refusé le PSG car il rêvait de l’Equipe de France. Avec la prolongation de Didier Deschamps, les plans de l’ancien entraîneur du Real Madrid sont bouleversés et Paris pourrait en profiter.

Favori à la succession de Didier Deschamps en Equipe de France, Zinedine Zidane a suivi avec la plus grande attention les tractations à la Fédération française de Football après la finale de la Coupe du monde entre les Bleus et l’Argentine. Didier Deschamps aurait pu partir par la grande porte, après un sacre mondial et une finale. Mais le sélectionneur historique des Bleus a fait le choix de prolonger, et Noël Le Graët lui a accordé un bail très longue durée, jusqu’en juin 2026. Zinedine Zidane est donc de nouveau sur le marché des entraîneurs, une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui rêvait de l’ancien manager du Real Madrid l’été dernier, avant finalement de se rabattre sur Christophe Galtier même si à en croire Nasser Al-Khelaïfi, l’ex-entraîneur de l’OGC Nice a toujours été le premier choix du PSG.

Zidane peut se laisser convaincre par le PSG

La prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus change tout pour Zinedine Zidane mais aussi pour le PSG, qui pourrait se laisser tenter par un nouvel assaut cet été dans le but de convaincre le champion du monde 1998 de prendre en mains l’équipe professionnelle. A en croire les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain fait partie des rares clubs susceptibles d’intéresser Zinedine Zidane, au même titre que le Real Madrid et la Juventus Turin, tandis que la Premier League n’est pas un championnat qui l’intéresse, notamment car il ne parle pas l’Anglais. Zinedine Zidane veut prendre son temps, mais une offre du PSG pourrait le faire réfléchir… à quelques conditions, toutefois. Le quotidien national affirme que « la piste parisienne reste à suivre » car l’Émir du Qatar « en a toujours fait son rêve ».

Un coup de balai dans l'effectif est nécessaire pour le convaincre

Monaco, Benfica Aller/Retour, Marseille, Lens, Rennes

Vraiment une belle saison que nous propose le PSG de Galtier. Entre les récentes bouillies face aux 19ème et 20ème de L1 et les gros tests jamais réussi, c'est top ne nous inquiétons pas à 17 jours du Bayern. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) January 15, 2023

Pour convaincre Zinedine Zidane de rejoindre le projet QSI du PSG, il faudra en revanche un bon nombre de changements au sein du club. « Le PSG devra faire un ravalement de façade et d’effectif pour donner au vainqueur de la Ligue des Champions 2002 -comme joueur- les moyens de gagner. C’est l’unique objectif de « Zizou » s’il rebondit sur un banc en 2023 » explique L’Equipe, pour qui Zinedine Zidane n’est pas fermé à une aventure au Paris Saint-Germain, à condition d’être le décideur n°1 sur un certain nombre de sujets. On pense par exemple au mercato, qu’il gérait seul avec Florentino Pérez au Real Madrid lorsqu’il était l’homme fort du club. La présence de Luis Campos pourrait donc être un frein à sa venue, par exemple. Au-delà de la direction, l’effectif devra être bouleversé en profondeur pour attirer Zinedine Zidane, lequel ne s’imagine pas être à la tête d’une équipe composée par exemple de Neymar et de Messi en plus de Kylian Mbappé. Le PSG devra donc faire les bons choix s’il veut attirer « Zizou » cet été.