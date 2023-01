La Juventus pour oublier la France, Zidane fait le premier pas

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Depuis l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, l'avenir de Zinédine Zidane a été chamboulé. Le technicien français est entré en contact avec la Juventus de Turin.

Avec la prolongation de Deschamps avec les Bleus, Zidane doit se résoudre à changer ses plans. L'ancien entraîneur du Real Madrid avait refusé le PSG l'été dernier pour prendre la succession de son ancien coéquipier après la Coupe du monde au Qatar. Finalement, Deschamps a décidé de continuer son aventure avec la sélection française. Laissant Zidane sans solution. Heureusement pour lui, le ballon d'or 1998 reste l'un des entraîneurs les plus convoités du marché. Plusieurs possibilités s'offrent à l'ancien meneur de jeu pour retrouver une place sur un banc. Si le PSG et le Real Madrid sont pour le moment déjà occupés, Zidane pourrait se retrouver coach d'un club qu'il connaît très bien et qui traverse une situation sportive délicate en Italie.

Zidane enfin de retour à la Juventus ?

Et si 20 ans après, c'était le moment pour Zizou de revenir en Italie. Selon les informations de Todo Fichajes, la Juventus est entrée en contact avec son ancienne gloire. Après avoir quitté Turin en 2003 pour rejoindre le Real Madrid, le natif de Marseille est resté très attaché au club italien, jusqu'à être constamment associé à la Vieille Dame. Après un début de saison catastrophique en Serie A et une élimination précoce de la Ligue des Champions, la Juventus s'est relancée en championnat avec plusieurs succès mais reste reléguée au second plan. Les Bianconeri sont actuellement troisièmes de la Serie A, à 10 points du leader Naples qui a infligé une cinglante défaite 5-1 aux hommes de Massimiliano Allegri. Le technicien de 55 ans ne fait plus l'unanimité et la direction turinoise songe sérieusement à le remplacer à la fin de la saison, malgré l'énorme coût financier que cela implique. Avec la prolongation de Deschamps en équipe de France, la porte est grande ouverte pour le retour de Zidane à la Juventus.