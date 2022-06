Zidane au PSG, c'est non ! Rothen lui propose l'OM ou Monaco

Dans : PSG.

Alors que le nom de Zinédine Zidane continue de circuler autour du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen se dit contre l’éventuelle venue de l’ancien entraîneur du Real Madrid dans la capitale française.

Sans poste depuis la saison dernière, Zinédine Zidane va-t-il rebondir dans un grand club de Ligue 1 ? Tous les suiveurs du football français l’espèrent, y compris Emmanuel Macron. « On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois Ligues des Champions que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable. C'est important pour nous que les meilleurs qu'on a formés, qui ont parfois rayonné à l'international, puissent revenir », a récemment lancé le Président de la République. Un discours validé par Jérôme Rothen, qui refuse toutefois l’idée de voir le Marseillais Zizou sur le banc de Paris.

« Je ne veux pas qu’il aille au PSG, mais plutôt à l’OM ou à Monaco »

« Le Président Macron ne cite pas le PSG. Il souhaite juste que Zidane revienne dans un club français. Pour le rayonnement de la France, pas de problème. Qu'un mec aussi talentueux et charismatique revienne en France, tous les jours, mais pas au PSG ! Zidane doit rendre tout ce qu’il a reçu ici en France. En termes d’image, ce serait génial pour la France. Mais pas à Paris ! C’est comme Galtier. L’identification au club est importante. Mes critiques par rapport à ce choix sont sur ça, pas sur les compétences sportives. Zidane, c’est une légende. Il a gagné des Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mon discours n’est pas paradoxal. Ça fait trois semaines que Zidane entretient le secret. Pourquoi il ne parle pas ? Je ne veux pas qu’il aille au PSG, mais plutôt à l’OM ou à Monaco », a lancé, dans l’émission Rothen s'enflamme, le consultant de RMC, qui veut voir un Parisien ou un ancien du PSG sur le banc de touche du club de la capitale… Une volonté qui sera compliquée à réaliser, sauf si Mauricio Pochettino venait à rester une saison de plus au sein du Parc des Princes, ou si Marcelo Gallardo venait à signer, ce qui est loin d'être une tendance.