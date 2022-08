Zaire Emery marque l’histoire du PSG et en demande plus

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Grâce à son entrée lors de la victoire du PSG contre Clermont 5-0, Zaire Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club de la capitale à disputer un match en Ligue 1.



Zaire Emery. Retenez bien ce nom, car il pourrait marquer l'histoire du PSG. Déjà en entrant à la 82e minute de jeu contre Clermont, le titi parisien est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot parisien en professionnel, à 16 ans, quatre mois et 29 jours. Il dépasse ainsi El Chadaille Bitshiabu qui était entré en jeu à 16 ans, 7 mois et 3 jours lors d'un match de Coupe de France le 19 décembre 2021 contre Entente Feignies Aulnoye. Malgré ce record qui démontre une précocité remarquable, Zaire Emery ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et veut continuer de s'imposer au sein de l'effectif de Christophe Galtier. En conférence de presse, après la victoire du PSG contre les Auvergnats, le jeune milieu de 16 ans n'a pas caché son ambition.

Zaire Emery veut bousculer la hiérarchie au milieu

« J’étais très content et heureux. C’est toujours une fierté d’être le plus jeune joueur du PSG à entrer sur le terrain. On va continuer à travailler pour avoir de nouvelles chances. On est toujours content quand le coach nous dit qu’on travaille bien. Je vais continuer, et j’espère qu’il me laissera d’autres chances. » a déclaré l'international Français avec les moins de 17 ans. Zaire Emery rêve probablement d'avoir un parcours similaire à celui de Presnel Kimpembe. À savoir de réussir à être l'un des rares joueurs du centre de formation du PSG à s'imposer. Pour le moment, il lui reste du chemin à parcourir, mais Galtier semble l'apprécier et lui avait déjà donné beaucoup de temps de jeu lors de la préparation estivale au Japon.