Zaïre-Emery, le nouveau Sessègnon du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Nouveau phénomène du Paris Saint-Germain, le jeune Warren Zaïre-Emery fonce droit vers l’équipe de France A. Le milieu de terrain possède des qualités physiques impressionnantes qui rappellent celles de l’ancien Parisien Stéphane Sessègnon.

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery franchit les étapes avec une étonnante facilité. Le milieu du Paris Saint-Germain ne s’est pas contenté de s’installer dans le onze de Luis Enrique. Cette saison, le titi fait partie des meilleurs Parisiens, à l’image de sa prestation contre le Milan AC (3-0) mercredi en Ligue des Champions avec deux passes décisives. Pour Renaud Longuèvre, il est clair que le capitaine des Bleuets ne tardera pas à intégrer l’équipe de France A.

🗣💬 @LONGUEVRE : "Zaïre-Emery ? Deschamps va l'appeler, il n'y a même pas débat. Il a largement le niveau de Boubacar Kamara et de Youssouf Fofana. Physiquement, il me fait penser à Stéphane Sessegnon." #RMCLive pic.twitter.com/6rP9iCMBV5 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 28, 2023

« Je ne ferai pas référence à Mbappé, je penserai plutôt à Camavinga, a commenté l’ancien manager des équipes de France d’athlétisme sur RMC. Déjà, en termes de poste, c'est un joueur qui joue plus bas sur le terrain par rapport à Mbappé. Et Camavinga, quand Deschamps l'a appelé en 2020, il jouait à Rennes et à mon sens, c'est quand même plus dur de s'imposer face au Milan AC en Ligue des Champions qu'avec les Rouge et Noir. Pour Camavinga, ça n'a pas cassé son développement. »

Un physique à la Sessègnon

« Les performances que Zaïre-Emery a enchaînées récemment, car ce n'est pas seulement ce match face au Milan AC, font qu'il a largement le niveau de Boubacar Kamara ou de Youssouf Fofana. Didier Deschamps va l'appeler, je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus, a annoncé le chroniqueur avant d’oser une drôle de comparaison. Et j'ajouterai juste quelque chose sur le physique, c'est qu'il me fait penser à un joueur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, c'est Stéphane Sessègnon. »

« Parce qu'il a un centre de gravité très bas, il a cette capacité d'accélération, à casser les lignes, a décrit Renaud Longuèvre. Et ce que je trouve très intéressant et que Stéphane avait malgré son hygiène de vie compliquée, c'est qu'il se blessait très rarement parce qu'il a un très bon équilibre musculaire entre les quadriceps et les ischios. Zaïre-Emery présente un profil physique très bon là-dessus. » A priori, la comparaison avec l'ancien Parisien (2008-2011) s’arrêtera là.