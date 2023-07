Yassine Bounou au PSG, ça s'accélère ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un gardien après le grave accident de Sergio Rico, le Paris Saint-Germain souhaite recruter Yassine Bounou. Le portier du FC Séville se rapproche de la capitale et deviendrait un sérieux concurrent pour le titulaire Gianluigi Donnarumma.

Outre la recherche d’un attaquant, le Paris Saint-Germain va tenter d’attirer un gardien dans les prochaines semaines. Derrière le titulaire Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas devrait repartir suite à son prêt à Nottingham Forest. Et l’Espagnol Sergio Rico n’est pas disponible après son grave accident à cheval. Ce n’est pourtant pas un profil de remplaçant qui est actuellement recherché. On a notamment évoqué la piste menant à Hugo Lloris, non retenu par Tottenham. Mais c’est surtout l’international marocain Yassine Bounou qui a les faveurs de la direction francilienne.

Bounou veut signer au PSG

Le portier du FC Séville sort d’une saison contrastée durant laquelle ses exploits ont impressionné pendant la Coupe du monde 2022, avant sa rétrogradation au club andalou. L’entraîneur José Luis Mendilibar lui a effectivement préféré le Serbe Marko Dmitrovic pour terminer l’exercice en Liga. D’où sa volonté de partir cet été. Le Paris Saint-Germain tente d’en profiter et selon les informations de Foot Mercato, une première offre orale, estimée à 12 millions d’euros hors bonus, a été transmise. Insuffisant pour convaincre le FC Séville qui réclamerait 20 millions d’euros.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Yassine Bounou, à un pas du PSG.



▫️N’ayant pas réussi à se séparer de Donnarumma, Paris reste à la recherche du gardien numéro un bis pour concurrencer l’Italien.



▫️Comme énonce en exclusivité, Yassine Bounou est une option simple à signer qui est appréciée de… https://t.co/d8ELijQmW5 pic.twitter.com/WE4mfMtcYr — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 22, 2023

De son côté, le compte Twitter Sports Zone se montre plus optimiste en annonçant Yassine Bounou « à un pas » du Paris Saint-Germain. Le champion de France aurait trouvé un accord avec le natif de Montréal et négocierait avec les dirigeants espagnols. A noter que le Bayern Munich aimerait faire de Yassine Bounou la doublure de Manuel Neuer, mais le Lion de l’Atlas aurait une préférence pour les Parisiens. Une mauvaise nouvelle pour Gianluigi Donnarumma qui, avec un concurrent de ce calibre, aurait moins le droit à l’erreur.