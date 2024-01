William Gallas fracasse le moral du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Si Kylian Mbappé assure qu’il n’a pas encore pris sa décision, de nombreux observateurs doutent de sa déclaration. A l’image du consultant William Gallas, beaucoup estiment que l’attaquant français a déjà choisi de quitter le Paris Saint-Germain libre l’été prochain.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kylian Mbappé s’est ouvert aux médias depuis quelques jours. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain a accordé plusieurs entretiens, mais pas forcément pour évoquer la suite de sa carrière sportive. Ce sujet, le Français l’avait clairement abordé après la victoire dans le Trophée des Champions contre Toulouse (2-0) le 3 janvier dernier. Kylian Mbappé avait assuré qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Et qu’il comptait bien s’exprimer une fois son choix acté.

Mais de nombreux observateurs n’ont pas cru à la version du Parisien. C’est notamment le cas de William Gallas qui soupçonne l’international tricolore d’avoir tout planifié depuis des années. « Je pense que Kylian a mis en place une stratégie il y a longtemps, a commenté l’ancien Marseillais pour le média Gambling Zone. Il sait où il va aller. Il vient d’avoir 25 ans, donc il ira au Real Madrid. Il ira au Real parce qu’il a dit il y a longtemps que c’était son club. »

Mbappé promis au Real ?

« Il était un grand fan du Real Madrid, comme il était un fan du PSG, a rappelé le consultant. Tout porte à croire qu’il ira là-bas. Même si la saison dernière a été difficile à cause de sa situation contractuelle. Même s’il aime la Premier League, je ne pense pas qu’il ira dans ce championnat. S’il va à Madrid, il n’y restera pas seulement quelques années, il y sera pour au moins cinq ans. Il veut gagner la Ligue des Champions et remporter des trophées. Le Real Madrid est le club qui peut lui donner plus d’opportunités d’atteindre les finales. » Son départ semblait également inévitable en 2022, avant sa prolongation au club francilien.