Wijnaldum déjà viré, le PSG fonce sur De Jong

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En difficulté depuis son arrivée au PSG, l’international néerlandais Georginio Wijnaldum ne sera pas retenu au mercato hivernal…

Six mois au Paris Saint-Germain et puis s’en va ? Recruté en provenance de Liverpool pour zéro euros l’été dernier, Georginio Wijnaldum peine à convaincre dans la capitale française. Déboussolé loin du pressing intensif imposé par Jürgen Klopp chez les Reds, le capitaine des Pays-Bas peine à trouver ses marques. Buteur en Ligue des Champions contre Leipzig, le n°18 du PSG est sur le bon chemin mais ses prestations sont encore très loin d’atteindre les sommets. Et c’est bien connu, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne sont pas les plus patients du monde. La preuve, le journaliste Ekrem Konur affirme ce jeudi que le club francilien a placé Wijnaldum sur la liste des transferts dans l’optique du prochain mercato hivernal.

Au contraire de Draxler ou encore de Kurzawa et de Kehrer, qui pourraient être bradés au premier venu, le PSG ne se débarrassera pas de Wijnaldum à tout prix. En revanche, si une offre satisfaisante arrive sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi ou sur celui de Leonardo, alors le Paris Saint-Germain pourrait envisager un départ de son milieu de terrain « box to box ». Selon le journaliste turc, le vice-champion de France en titre a néanmoins une idée derrière la tête en se séparant de Georginio Wijnaldum. Le but est de dégager de la masse salariale et pourquoi pas de récupérer une belle indemnité de transfert grâce à la vente d’un joueur recruté pour zéro euro afin de réinvestir sur un autre milieu de terrain. Et la piste du PSG se nomme Frenkie De Jong, qui n’écarte plus en privé un départ de Barcelone, où les résultats sont loin de ses espérances depuis quelques temps. Reste maintenant à voir si une double opération de cette envergure peut voir le jour au mercato hivernal pour le Paris SG…