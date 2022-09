Wanda et Mauro Icardi, le cliché qui fait hurler le PSG

Dans : PSG.

En instance de départ du PSG, Mauro Icardi n'est apparemment pas pressé de se trouver un nouveau club. L'Argentin est actuellement... à Miami avec sa femme Wanda Nara.

Mauro Icardi fait encore partie du PSG. Le club de la capitale ne compte plus du tout sur l'ancien joueur de l'Inter et espère vivement un départ prochain de son joueur. C'est encore possible car le mercato estival n'est pas encore terminé dans certains championnats. C'est notamment le cas en Turquie. Le marché des transferts fermera ses portes le 8 septembre en Süper Lig. Galatasaray, Besiktas et Fenerbahce sont chauds à l'idée de recruter Mauro Icardi. Un prêt est même sur la table entre le PSG et Galatasaray. La presse mercato annonçait d'ailleurs une arrivée imminente du clan Icardi en Turquie pour y signer son contrat. Mais visiblement, le couple Mauro Icardi-Wanda Nara a d'autres chats à fouetter...

Icardi, le football après tout le reste ?

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, un cliché de Mauro Icardi et de Wanda à Miami circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Ce dernier est même posté par l'Argentin, qui apparait sur un bateau en train de prendre du bon temps à Miami, loin de l'actualité du PSG ou des préoccupations sur son avenir footballistique. Pour autant, les fans de Galatasaray ne perdent pas espoir de voir Icardi débarquer dans les prochaines heures à Istanbul. Les posts de Wanda Icardi sont spammés par de nombreux comptes, qui lui demandent de venir signer au plus vite à Galatasaray avec son mari. Il faut dire que de son côté, Mauro Icardi a restreint les commentaires sur son compte...

Nul doute que cette nouvelle attitude osée du couple Icardi continuera d'irriter un peu plus la direction du Paris Saint-Germain, qui espère se débarrasser du joueur mais aussi d'une partie de son salaire, lui qui touche un peu plus de 7 millions d'euros par an. En attendant, Icardi va continuer de jouer avec les nerfs de son club et de ses supporters, passablement agacés par son attitude depuis quelques mois maintenant.