Vlahovic à Chelsea, le PSG tombe des nues ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se gardait Dusan Vlahovic comme soupape de sécurité pour le poste d'avant-centre. Une très mauvaise idée car Chelsea est en train de griller tout le monde avec un échange qui intéresse beaucoup la Juventus.

Le 31 juillet est passé et Ousmane Dembélé n’est toujours pas un joueur du PSG. Résultat, le champion de France se cherche toujours au moins une recrue offensive de gala pour compléter une équipe qui n’a pour le moment rien d’un candidat à la Ligue des Champions, surtout sans Kylian Mbappé pour le moment. Conséquence, le Paris SG a du porter son attention sur des plans B, pour ne pas dire une lettre plus lointaine dans l’alphabet. C’est le cas de Dusan Vlahovic, qui possède l’énorme avantage d’être considéré comme un joueur sur la liste des transferts pour la Juventus Turin.

Trois échecs en pointe, le PSG vers un 4e fiasco ?

Luis Campos a ainsi attaqué le dossier, négociant sans trop se presser avec le club du Piémont, surtout que le PSG était également sur d’autres dossiers comme Victor Osimhen, Harry Kane ou ensuite Rasmus Hojlund. Mais pour le moment, Paris fait chou blanc et l’attaquant serbe apparaissait alors comme une solution de repli de qualité, même si la Juventus demandait au moins 70 millions d’euros pour recruter l’ancien de la Fiorentina.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DV9 (@vlahovicdusan)

Mais Gianluca Di Marzio lâche un énorme coup de froid dans ce dossier, alors que le Paris SG était quasiment seul en course. En effet, Chelsea a besoin d’un avant-centre après les départs de nombreux joueurs offensifs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Joao Felix ou Kai Havertz cet été. Certes, Christopher Nkunku et Jackson Martinez ont posé leurs valises à Stamford Bridge, mais Mauricio Pochettino ne veut pas entendre parler de Romelu Lukaku pour cette saison, et il l’a fait savoir au buteur des Diables Rouges. Ce dernier pourrait ainsi rejoindre la Juventus, et croiser la route de Vlahovic dans le cadre d’un échange.

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano confirme en tout cas que, par le biais d’intermédiaires, cet échange est en discussions entre les deux clubs. Un fait rare car les échanges ne sont clairement pas fréquents dans le monde du football. Mais Chelsea, qui n’avait pas vraiment fait de Vlahovic une priorité pendant le mois de juillet, semble avoir changé son fusil d’épaule et pourrait offrir à la Juventus un Romelu Lukaku qui fait rêver les dirigeants italiens. D’un seul coup, le PSG est passé au second plan dans ce dossier où il avait tranquillement la main, même s’il ne s’est jamais précipité pour le conclure. De quoi s’en mordre les doigts pour un Luis Campos qui piétine depuis quelques semaines.