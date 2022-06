Vinicius prolonge au Real Madrid et répond au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme fort du Real Madrid avec Karim Benzema cette saison, Vinicius Junior suscite l’intérêt du PSG au mercato.

A en croire les informations dévoilées par Marca au début de la semaine, le Paris Saint-Germain a flashé sur Vinicius Junior et souhaite le recruter au mercato estival. Malgré la présence de Neymar, Messi ou encore Mbappé dans l’effectif, le PSG aurait aimé s’offrir la pépite du Real Madrid. Mais visiblement, ce vœu du Qatar ne se réalisera pas. Et pour cause, dans une interview accordée à l’émission Bem, Amigos ! sur SportTV, l’attaquant du Real Madrid a dévoilé l’imminence de sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2027 avec le club merengue. Une façon polie de décliner la proposition du Paris Saint-Germain, qui était prêt à lui offrir un salaire conséquent mais qui essuie un refus catégorique de la part de l’attaquant du Brésil.

Vinicius refuse le PSG, il prolonge au Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

« Si j'ai eu des intérêts d'autres clubs ? Je voulais rester de toute façon. Je vais continuer dans le plus grand club du monde. Cela ne fait que commencer. J'ai beaucoup de choses à conquérir. J'espère pouvoir raconter beaucoup de choses à la fin de ma carrière » a lancé Vinicius Junior, qui a par ailleurs été interrogé sur son coéquipier en sélection brésilienne… Neymar. « C'est notre meilleur joueur. Les adversaires se concentrent toujours plus sur lui et il nous demande de courir dans l'espace car il a une grande qualité pour pouvoir nous trouver. Il fait tout pour moi, c'est un grand ami. Aussi pour les plus jeunes. La pression est plus grande pour lui étant plus âgé. Il prend les responsabilités. Cela nous l'enlève aussi, à ceux qui arrivent. Jouer pour l'équipe nationale, c'est beaucoup de pression, mais on s'y habitue » a lancé Vinicius Junior, très élogieux envers Neymar mais qui ne jouera pas aux côtés de la star parisienne en club. Sa décision est prise, « Vini » souhaite prolonger l’aventure au Real Madrid, où il a largement contribué aux titres de champion d’Espagne et de champion d’Europe cette saison.