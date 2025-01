Vinicius au PSG, le Qatar en état d'alerte

Dans : PSG.

Vinicius est peut-être arrivé au bout de son histoire avec le Real Madrid, et le Qatar n’en rate pas une miette selon la presse espagnole, qui révèle que le PSG est intéressé par la signature du Brésilien pour l’été prochain.

Après avoir bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia lors de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain va-t-il réaliser un second très gros coup l’été prochain ? Depuis le départ de Kylian Mbappé, la politique des stars est terminée dans la capitale française, mais tout peut évoluer en fonction des opportunités sur le marché des transferts. Auteur de 13 buts et de 10 passes décisives avec le Real Madrid depuis le début de la saison, Vinicius n’est pas certain de rester chez les Merengue au-delà du mois de juin. Courtisé par l’Arabie Saoudite, qui lui propose un véritable pont d’or, l’international brésilien est peut-être arrivé au bout de son histoire en Espagne, où il subit toujours de lourdes discriminations et où sa nervosité agace de plus en plus les dirigeants du Real Madrid.

Todo Fichajes révèle en ce milieu de semaine que le Paris Saint-Germain suit cette situation avec beaucoup d’attention. Et pour cause, le champion de France en titre guette le moment où Florentino Pérez ouvrira la porte à son ailier gauche de 24 ans avec une idée bien précise en tête : bondir pour réaliser un coup de maître lors du prochain mercato estival en recrutant Vinicius au Paris SG. Le média espagnol révèle qu’avec l’aval de Luis Enrique, le club parisien souhaite rebâtir en grande partie son secteur offensif. Kolo Muani a déjà fait ses valises et dans un monde idéal, il serait prochainement imité par Asensio, Kang-in Lee « et même Dembélé », rapportent nos confrères.

Le Qatar prêt à faire sauter la banque comme avec Neymar

L’idée serait de bâtir le futur de l’attaque du PSG autour de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola et donc Vinicius, pour qui le Paris Saint-Germain est prêt à faire sauter la banque selon Todo Fichajes. Le média espagnol est cash, affirmant que le Qatar est prêt à répéter un transfert sensationnel comme en 2017, lorsqu’il a arraché Neymar au FC Barcelone pour 222 millions d’euros.

Reste maintenant à voir quelle sera la somme exacte que le PSG sera prêt à poser sur la table pour recruter Vinicius et quel salaire sera proposé à la star brésilienne. Pour rappel, l’ailier gauche du Real Madrid a reçu une proposition indécente de la part de l’Arabie Saoudite, qui lui promet près de 200 millions d’euros par an… sur quatre saisons. Des émoluments sur lesquels le PSG ne s’alignera pas, mais Luis Enrique et Luis Campos pourront jouer sur le fait de rester en Europe avec la possibilité de gagner la Ligue des Champions et le Ballon d’Or en cas de transfert à Paris, deux choses inatteignables en Saudi Pro League.