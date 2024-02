Victor Osimhen priorité du PSG, le Qatar prêt à dégainer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le probable départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison va obliger le PSG à recruter du lourd en attaque l’été prochain. Le nom de Rafael Leao est évoqué, mais le club parisien songe également à Victor Osimhen.

Qui sera la future star du Paris Saint-Germain en attaque ? En fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, Kylian Mbappé est plus proche que jamais d’un départ. La tendance est clairement à une signature au Real Madrid pour le capitaine de l’Equipe de France, lequel va laisser un immense vide au sein de l’attaque du PSG. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se préparent déjà à ce scénario et ont identifié plusieurs joueurs susceptibles de compenser le départ de « KM7 ». Comme indiqué par TF1, l’un d’entre eux n’est autre que Rafael Leao.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

Mais l’international portugais, qui s’estime en fin de cycle au Milan AC, ne fait pas d’un retour en Ligue 1 une priorité et devrait privilégier la Liga ou la Premier League en fonction des offres qu’il va recevoir. C’est ainsi que selon les informations du Corriere dello Sport, un autre buteur de Série A est dans le viseur du Paris Saint-Germain : Victor Osimhen. Luis Campos connait très bien l’international nigérian, qu’il avait recruté à Lille il y a quelques années. Et même s’il a prolongé avec Naples jusqu’en juin 2026, Victor Osimhen pourrait quitter le Napoli à la fin de la saison en cas de grosse offre.

Le PSG est très intéressé par Victor Osimhen

Une situation qui intéresse particulièrement le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. L’intérêt du club de la capitale française pour Victor Osimhen est réel, la question est maintenant de savoir quelle somme le Qatar est prêt à mettre sur la table afin de convaincre le très intransigeant président napolitain Aurelio de Laurentiis. A n’en pas douter, il faudra dépasser la barre des 100 millions d’euros pour recruter celui qui va disputer mercredi soir les demi-finales de la CAN avec le Nigéria. Très courtisé l’été dernier, Osimhen aura sans doute de nombreux prétendants une fois de plus à l’été 2024 et le PSG en a bien conscience, raison pour laquelle Luis Campos prend les choses en main très tôt pour tenter de rafler la mise lors du prochain mercato.