Neymar progresse au Poker, il peut remercier le PSG

Par Guillaume Conte

Neymar l’a déjà confié dans un passé récent, il ne se voit pas faire comme Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic, et jouer au football jusqu’à quasiment 40 ans. Il préfère le Poker.

Le Brésilien semble avoir perdu sa passion pour le ballon rond, et a déjà fait savoir qu’il disputerait certainement au Qatar sa dernière Coupe du monde, à seulement 30 ans. Malgré cela, il a un contrat encore longue durée avec le PSG, et peut voir l’avenir très sereinement. C’est aussi bien évidemment le cas sur le plan financier, où il est l’un des joueurs les mieux payés de la planète depuis désormais quasiment 10 ans, ce qui le met à l’abri pour un bout de temps s’il ne fait pas n’importe quoi.

Neymar n'a pas le niveau Ligue des Champions

Pour son après-carrière, Neymar a en tout cas les idées claires, et il souhaite devenir un joueur professionnel de poker. Il y a encore du chemin à parcourir, puisque pour le moment, le numéro 10 du PSG demeure un joueur moyen. Il a participé le week-end dernier, juste après le match face à Strasbourg, à un tournoi à Monte-Carlo. Ce rendez-vous avec une mise à prix à 25.000 euros a permis au Brésilien de se mesurer aux autres adeptes de la discipline. Il a fini le tournoi en milieu de tableau, 29e sur 74 inscrits. Sur RMC, des spécialistes ont analysé son jeu, et ils ont de Neymar un joueur sérieux. « C’est un joueur qui est "Tight-agro" (serré agressif). J’ai pas mal joué avec lui sur des tournois 250. Il connaît à peu près ses mains d’ouverture. Sur un tournoi à 25.000, il n’affronte que des chars. Même s’il avait un niveau de D1 en poker, il se retrouverait à jouer face à des adversaires de niveau Ligue des champions et forcément, ça va trop vite », a résumé Yu, spécialiste du poker sur la radio sportive.

Neymar motivé comme jamais par le poker

Il reste donc du travail pour Neymar, qui ne manque toutefois pas d’envie d’en découdre dans cette discipline. La preuve, après son élimination à ce tournoi, il a enchainé sur une table très modeste, avec une mise à prix à 550 euros, ce qui a fait halluciner tous les participants. S’il a une nouvelle fois terminé en milieu de tableau, c’est sa passion pour le jeu qui a étonné les participants. Au point de finir à trois heures du matin, alors qu’il aurait pu rester jusqu’au petit matin s’il était allé au bout de sa partie.

Il se rembourse en une journée au PSG

Une passion donc pour Neymar, d’autant plus facile à pratiquer qu’il a les moyens de participer aux tournois de ses choix. Si son calendrier de footballeur professionnel réduit drastiquement ses possibilités, car les tournois s’étendent souvent sur tout le week-end, sa fortune lui permet de jouer sans crainte de lendemains difficiles. « Au poker, une des données importantes, c’est la bankroll (somme d’argent mise en jeu) et quand tu n’es pas du tout affecté par le buy-in que tu mets… Il y a des joueurs qui joueront les 25K qui peuvent être un peu ric-rac alors que lui est tranquille. Ça peut être une force », a confié le spécialiste de RMC, pour qui Neymar ne craint pas grand chose à faire un coup de folie et tout perdre d’un coup, sachant que, selon son salaire, les 25.000 euros perdus seront récupérés en moins d’une journée par le Parisien.