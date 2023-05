Verratti prêt à claquer la porte du PSG, l'Arabie Saoudite l'attend !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Marco Verratti a vécu une saison bien plus compliquée qu'habituellement au PSG. Ses performances n'ont pas été à la hauteur dans une équipe en déclin. De quoi lui donner des envies d'ailleurs alors que de belles propositions financières arrivent sur sa table.

Il était le chouchou des supporters parisiens, la petite pépite trouvée en Italie et choyée par le PSG. Il est désormais devenu le symbole du manque de progrès du club parisien depuis 10 ans. Marco Verratti est toujours considéré comme le patron du milieu parisien. Arrivé en 2012, il n'a eu de cesse de montrer ses qualités techniques et d'abattage. Néanmoins, les critiques se font de plus en plus fortes pour un joueur qui n'a pas progressé autant qu'espéré. Cette saison, on pourrait même parler de régression pour Verratti. Longtemps considéré comme un point fort du PSG, il a été en difficulté sur la mauvaise séquence parisienne de 2023. C'est notamment lui qui avait provoqué les deux buts du Bayern en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Verratti pense au départ, le PSG pas pour le moment

Même si son hygiène de vie n'a pas toujours été appréciée au club, le PSG ne pense pas à se séparer de lui pour le moment. Il est toujours considéré comme un cadre du vestiaire de Christophe Galtier. Du côté de l'Italien, par contre, la question d'un départ se pose. L'Equipe indique que Verratti est quelque peu nostalgique de ses jeunes années parisiennes, quand il côtoyait notamment l'exigeant Zlatan Ibrahimovic. Une époque plus heureuse sportivement où le vestiaire « filait droit ». Bien loin du laxisme de certains joueurs actuellement et des tensions avec les supporters.

De quoi pousser Verratti à s'interroger sur son avenir à Paris. C'est d'autant plus vrai que des offres lui sont parvenues. L'Arabie saoudite lui offre un pont d'or pour rejoindre la Saudi Pro League. L'Inter Miami en MLS est l'autre candidat déclaré selon l'Equipe. Si financièrement, Verratti trouverait son compte dans ces clubs et ces championnats, ce n'est pas le cas sportivement. L'Italien de 30 ans privilégie l'Europe et le haut niveau de ses compétitions. Par contre, pas sûr qu'un club des cinq grands championnats ne fasse appel à lui cet été, ce qui l'obligerait à disputer (contre son gré ?) une année supplémentaire au PSG.