Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, divorce impossible ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a toujours pas officialisé le départ de Christophe Galtier alors que a reprise pointe le bout de son nez. La situation ne fait pas peur à Jérôme Rothen, conscient des plans du club de la capitale.

A Paris, c'est le flou le plus total qui règne à quelques semaines de la reprise de l'entrainement. Alors que des changements nombreux sont attendus, ces derniers peinent à intervenir. Le PSG n'a toujours pas trouvé d'accord avec Christophe Galtier pour mettre un terme à son contrat et officialiser dans la foulée l'arrivée de Luis Enrique. Pour ne rien arranger, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi s'enfoncent dans un mutisme inquiétant. Une stratégie qui n'est pas comprise pas beaucoup. Cependant, Jérôme Rothen se veut rassurant, semblant connaitre la volonté de Nasser al-Khelaïfi.

Rothen rassure tout le monde sur le PSG

🔴🔵 La situation de l'entraîneur toujours pas réglée au PSG : est-ce un problème ?



🎙 @RothenJerome : "C'est un faux procès. Nasser a pris du recul. Il peut être entrain de discuter avec Luis Enrique, et une fois qu'il sera nommé il viendra s'expliquer." pic.twitter.com/0zNqc4YpUU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 23, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet, prenant même la défense du président du PSG. « Peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être que les grands noms du football qui refusent de venir, avant ils acceptaient de venir mais pas pour les bonnes raisons. Cela va permettre de recruter plus dans le championnat de France. L'entraineur ? Il n'est pas encore là. Le président du club m'a dit que quand l'entraineur sera nommé, il viendrait expliquer la stratégie. C'est un faux procès. Nasser a pris du recul. Il peut être en train de discuter avec Luis Enrique, et une fois qu'il sera nommé il viendra s'expliquer. Il n'y a pas de problème », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui ne s'inquiète pas plus que cela de la situation actuelle au PSG, Nasser al-Khelaïfi devant boucler certains dossiers avant de parler aux fans et observateurs du club de la capitale. Il se dit qu'aucune grande annonce ne sera faite avant le 1er juillet concernant le recrutement.