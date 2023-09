Verratti et Ekitike privés d'Europe, le PSG se fâche ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Poussés vers la sortie par le PSG en fin de mercato, Hugo Ekitike et Marco Verratti n’ont pas été inscrits sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Les deux joueurs sont plus que jamais indésirables à Paris.

Lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’est séparé de nombreux indésirables, de Leandro Paredes à Abdou Diallo en passant par Neymar ou encore Lionel Messi. En fin de mercato, deux autres joueurs ont été poussés vers la sortie mais n’ont pas trouvé de porte de sortie : Hugo Ekitike et Marco Verratti. Le premier a refusé de rejoindre Francfort et n’a pas trouvé d’accord avec Crystal Palace et West Ham, deux clubs qui ont tenté de le recruter jusqu’à la dernière minute.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

De son côté, l’international italien a frôlé une signature en Arabie Saoudite, mais n’a toujours pas quitté le Paris Saint-Germain, bien que tout soit encore possible puisque le mercato n’a pas encore fermé ses portes en Saudi Pro League. À en croire les informations de RMC, le Paris Saint-Germain a remis à l’UEFA sa liste de joueurs inscrits pour disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions 2023-2024 et Hugo Ekitike ainsi que Marco Verratti n’y figurent pas. En ce qui concerne l’ex-attaquant de Reims, qui va devoir batailler avec la concurrence de Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo-Muani, la saison s’annonce longue, tout du moins jusqu’au mercato hivernal.

Verratti toujours plus proche du Qatar

Marco Verratti de son côté a de grandes chances de quitter le PSG d'ici à la fin du mois de septembre. Et pour cause, la radio confirme que le natif de Pescara est tout proche de rejoindre Al-Arabi au Qatar, où le mercato est toujours ouvert. Notons par ailleurs que selon RMC, des joueurs peu utilisés ou blessés de longue date tels que Keylor Navas et Presnel Kimpembe ont bien été inscrits par le PSG pour la Ligue des Champions. Pour rappel, l’UEFA oblige les clubs à déposer une liste de 25 joueurs pour la phase de groupes, une liste qui pourra être modifiée avant le début de la phase de groupes avec la possibilité d’inscrire trois joueurs supplémentaires.