Verratti c’est terminé, Dugarry le vire du PSG

Très courtisé par l’Arabie Saoudite, Marco Verratti a de grandes chances de quitter le PSG d’ici la fin du mercato dans une semaine. Un scénario hautement souhaité par Christophe Dugarry.

Au même titre que Neymar ou encore Juan Bernat et Hugo Ekitike, Marco Verratti a été reçu par Luis Enrique et Luis Campos. Les deux hommes forts du secteur sportif du Paris Saint-Germain ont signifié à l’international italien qu’ils ne comptaient pas sur lui pour la saison à venir. Le natif de Pescara est invité à se trouver une porte de sortie d’ici la fin du mercato et le temps commence à urger puisque la date limite du marché des transferts est fixée au 1er septembre. En Arabie Saoudite, les clubs ont quelques jours de plus pour finaliser leur recrutement puisque la date limite est fixée au 7 septembre.

Cela tombe bien, plusieurs clubs saoudiens sont sur les rangs pour s’attacher les services de Marco Verratti. Mais le PSG se montre gourmand, un peu trop au goût des courtisans de l’international italien. Interrogé au sujet de la situation de Marco Verratti sur RMC, Christophe Dugarry estime que Nasser Al-Khelaïfi ferait bien de lâcher son poulain. Et pour cause, l’ancien consultant de Canal + estime que le champion d’Europe 2021 n’est plus un footballeur de haut niveau et n’a par conséquent plus sa place dans un projet ambitieux comme celui du PSG.

Verratti n'est plus un footballeur de haut niveau selon Dugarry

« Pour moi Verratti, c'est terminé. Il a 31 ans. Ça fait onze ans qu'il est là, il n'a jamais pris conscience de ce qu'était la carrière et la vie d'un footballeur professionnel de haut niveau. C'est un choix de vie, moi j'ai fait ce choix-là aussi, j'étais un bon joueur de foot mais j'étais un branleur. Lui c'est un très très bon joueur de foot, on est tous d'accord, il a brillé par son talent et réussi à faire des choses que très peu de milieux de terrain peuvent faire. Mais ce n'est pas un sportif de haut niveau » estime le consultant de RMC avant de conclure en taillant Marco Verratti en pièces.

« Il a réussi pendant onze années à enfumer entraîneurs et dirigeants, les uns après les autres en se faisant prolonger tous les deux ans. On l'a laissé dans le no man's land parisien, il est arrivé de Pescara dans son petit village, il est arrivé à Paris et s'est dit : 'C'est magnifique, je suis le plus beau, je suis le plus fort...' Que des compliments sur Verratti et il s'est noyé dans tout ça. Les dirigeants sont les premiers fautifs et ils auraient dû le mener à la baguette pour être le très grand joueur qu'il aurait mérité d'être. Maintenant c'est trop tard, à 31 ans et il ne le comprendra jamais » estime Christophe Dugarry, pour qui le Paris Saint-Germain doit mettre un terme à la mascarade en se séparant de Marco Verratti. C’est l’occasion ou jamais durant ce mercato estival, après avoir tourné les pages Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos et alors que l’avenir de Marquinhos est lui aussi très incertain.