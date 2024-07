Une rumeur XXL balayée, le PSG avait peur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG, qui a déjà perdu un titulaire avec Kylian Mbappé, a été attaqué pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, pas impérial avec Paris, restera toutefois dans la capitale.

Pour le moment, ce n’est pas la révolution au PSG cet été. Un seul mouvement d’ampleur a été enregistré, c’est le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les dirigeants parisiens ne sont clairement pas en mode panique, et avancent sur plusieurs dossiers même si aucune finalisation n’est en cours. Ce mercato au ralenti a le don d’inquiéter les supporters parisiens, pour qui il va bien falloir que leur équipe se renforce après avoir perdu son meilleur buteur. Et cela alors que les autres clubs à gros budget comme l’OL et l’OM avancent de leur côté.

City a trouvé mieux que Donnarumma

Pire encore, une nouvelle rumeur a récemment été dévoilée, avec l’intérêt de Manchester City pour Gianluigi Donnarumma. Certes, le gardien italien n’est pas impérial avec le PSG, et ses difficultés dans le jeu au pied et sur les sorties aériennes ont le don de crisper les suiveurs du champion de France, mais il a le don de répondre présent avec la Nazionale, comme lors du dernier Euro. Sa cote reste donc élevée et Manchester City pense à lui pour remplacer Ederson, courtisé en Arabie saoudite.

De quoi provoquer un nouveau départ important à Paris, et surtout un gardien à remplacer avec un taulier européen ? Il n’en sera finalement rien puisque Fabrizio Romano a annoncé que Manchester City, qui n’écarte pas la possibilité de voir Ederson partir, fera alors confiance à sa doublure Stefan Ortega pour les années à venir. Le gardien allemand possède une belle expérience et a donné tous les gages de sécurité lors de ses apparitions ces dernières années. Suffisant pour repousser l’éventualité d’un transfert de Donnarumma. De quoi faire souffler le PSG, qui ne s’attendait pas à être attaqué à ce poste, et ne se voyait pas forcément se projeter sur un tel recrutement. Le gardien italien, sous contrat jusqu’en juin 2026, a déjà confié son intention de rester et de progresser encore avec Paris, même si le recrutement de Matvey Safonov change un peu la donne, et pourrait relancer la bataille pour être le gardien numéro 1 du PSG pour la saison à venir.