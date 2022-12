Une révolution au PSG, Galtier répond cash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Durant la première partie de saison, Christophe Galtier a fait évoluer son système en passant d’une défense à trois à un 4-3-3 plus classique.

Après plusieurs mois en 3-4-3, Christophe Galtier a fait évoluer son dispositif tactique au Paris Saint-Germain. L’entraîneur du PSG, qui souhaitait avoir plus de maîtrise au milieu de terrain, a supprimé un défenseur afin de rajouter un milieu de terrain, ce qui a transformé le système tactique de Paris en 4-3-3 avant la Coupe du monde. Testé pour la première fois dans le Classique contre l’OM, ce dispositif a ensuite été maintenu jusqu’à la trêve. Qu’en sera-t-il au retour des vacances et dès le match face à Strasbourg le 28 décembre prochain ? A priori, le Paris SG devrait repartir en 4-3-3. Dans un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain, l’ex-entraîneur du LOSC a en tout cas promis qu’il n’y aura pas de révolution dans la capitale après les fêtes.

Galtier ne veut pas tout chambouler au PSG

« Face au Paris FC, nous avons joué deux périodes de 30 minutes, pour retrouver du rythme. Et contre QRM, nous avons fait un match complet pour augmenter la charge de travail en vue de la reprise. Les matches ont été d’une grande intensité, avec, pour but de retrouver des repères, des connexions, et de voir aussi les jeunes à l’œuvre. Ils ont été bons lors de ces deux matches, et c’est de bon augure, parce qu’il faudra avoir beaucoup de joueurs à disposition pour la deuxième partie de saison. Je cherche toujours à améliorer les choses et trouver d’autres organisations qui pourraient à la fois surprendre des adversaires et aussi nous permettre de mieux appréhender certains matches. Il faut toujours chercher à s’améliorer, mais il n’y aura pas de grands bouleversements parce que nous avons été performants sur les premiers mois » a analysé Christophe Galtier, qui a de grandes chances de rester sur son 4-3-3 pour la seconde partie de raison avec beaucoup de milieux de terrains à disposition : Vitinha, Marco Verratti, Renato Sanches, Danilo Pereira, Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz.