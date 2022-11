PSG : Le mercato stoppé à cause du Qatar

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Janvier doit permettre au PSG d'encore améliorer son effectif pour être compétitif en Ligue des champions lors de la phase finale. Toutefois, Christophe Galtier a admis être dans le flou concernant la mise en œuvre du recrutement. La coupe du monde 2022 n'y est pas étrangère.

Pas de matchs, ni de compétitions de clubs avant un mois et demi au moins pour le PSG. Cela ne veut pas dire bien entendu relâche pour l'équipe dirigeante. Le mercato de janvier arrivera dans la foulée du Mondial au Qatar et les Parisiens devront en profiter pour combler les manques de leur effectif. On pense surtout à la défense où les centraux sont en nombre limité pour Christophe Galtier et son staff. Toutefois, l'entraîneur du PSG n'a pas encore de noms de cibles à lâcher.

Le PSG en attente au mercato, il n'est pas le seul

En effet, malgré les interrogations de Jérôme Rothen sur l'antenne de RMC, Christophe Galtier n'a pas pu lui fournir plus d'éléments concernant le mercato hivernal en approche. Pour se justifier, il met en avant un contexte trop flou entourant les clubs et les joueurs avec cette coupe du monde 2022 en plein milieu de la saison. Le PSG ne peut pas forcément se projeter dans un avenir proche mais c'est loin d'être le seul club en Europe selon son coach.

« On va voir, c'est très difficile de se positionner. Le Bayern Munich (en Ligue des Champions), c'est dans trois mois. Le mercato d'hiver, on va voir ce qu'il va se passer. Lundi, j'étais à l'UEFA dans une réunion avec des entraîneurs, on se trouve tous dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer pendant la Coupe du monde. On ne peut pas tout doubler, tout tripler, le groupe a besoin de bien vivre ensemble », a t-il révélé sur RMC ce mardi. Une prudence légitime même si le PSG ne devra pas traîner sur la question des défenseurs centraux notamment. Les ambitions de victoire en C1 en dépendent beaucoup.