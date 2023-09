Une faille au PSG, Luis Campos réagit ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain a beaucoup recruté cet été. Pourtant le milieu de terrain semble être un secteur qui manque de profondeur. Afin de corriger cette anomalie, le club de la capitale piste une pépite espagnole.

Troisième de la Ligue 1 après 6 journées disputées, le PSG réalise un début de saison correct mais qui peut être amélioré. Toutefois, contrairement aux années précédentes, le projet de jeu est enfin clair, avec l'arrivée de Luis Enrique. La direction est enfin prête à laisser du temps à un coach pour mettre ses idées sen place. Néanmoins, si les recrues sont pour la plupart intéressantes, le milieu de terrain présente encore quelques lacunes, notamment au niveau de la profondeur. Danilo Pereira est plus utilisé comme un défenseur central, tandis que Lee Kang-in a un profil d'ailier et que Cher Ndour ne bénéficie pas de beaucoup de temps de jeu. De leur côté, Fabian Ruiz et Carlos Soler ne sont pas très convaincants. Ugarte, Vitinha et Zaïre-Emery sont donc les seules valeurs sûres, et cela créé un manque inquiétant pour la suite de la saison. Ainsi, comme le rapporte Tribuna Deportiva, le PSG surveille un jeune milieu de terrain de 20 ans qui évolue en Espagne, Javi Guerra.

Paris craque pour une pépite à 100 millions d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Javi Guerra (@javi10guerra)

Le joueur de Valence réalise un excellent début de saison avec 3 buts marqués et 1 passe décisive délivrée. Il est clairement l'un des hommes forts du bon début de saison des Blanquinegros, seizièmes la saison passée et sixièmes après six journées jouées. Pur produit de Valence, dont il est originaire, Javi Guerra est un joueur polyvalent, capable d'évoluer comme numéro 6 mais également comme un numéro 8. Un joueur qui pourrait probablement plaire au coach du PSG. Cependant, la concurrence sera rude car le média espagnol affirme que Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, Newcastle et même le FC Barcelone sont aussi sur le coup. Paris devra attaquer en premier, peut-être durant le mercato hivernal. Il faudra aussi convaincre Valence de se séparer de son joyau, dont la clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros. Un prix bien trop élevé pour un joueur qui n'a disputé que 17 matchs en professionnel.