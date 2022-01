Une banderole ravageuse, le PSG provoque le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Ce jeudi matin, le Paris Saint-Germain a officialisé l’ouverture d’une nouvelle académie au Pays de Galles. A cette occasion, le club parisien en a profité pour envoyer un gros pic au Real Madrid.

La température commence à monter de plus en plus entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, à un peu moins d’un mois du huitième de finale aller qui aura lieu le 15 février prochain entre les deux clubs. Ce jeudi, c’est le PSG qui a lancé les hostilités lors d’un communiqué de presse annonçant l’ouverture d’une nouvelle académie au Pays de Galles (basée à Caerphilly, près de Cardiff, à l’école locale St Martin pour les enfants de 8 à 15 ans). Mais qui dit Pays de Galles dit Gareth Bale, et ça le PSG a tenu à le rappeler dans le titre de son communiqué : « Pays de Galles, PSG, Football Academy dans cet ordre. » Ce titre plus que provocateur envers le Real Madrid fait référence à une banderole sortie par le joueur gallois en novembre 2019 pour célébrer la qualification de son pays pour l’Euro 2020. L’inscription « Pays de Galles, golf, Madrid dans cet ordre » avait plus que fâché et indigné le club de Florentino Perez et ses supporters, peu convaincus par la motivation de Gareth Bale au Real Madrid.

Un titre volontaire qui passe très mal à Madrid

Souvenez vous de la banderole des Gallois" Pays de Galles, Golf et Real Madrid dans l’ordre ". Alors que le Real tente tous les sales coups afin de récupérer #Mbappé le #PSG lance son académie au Pays de Galles avec genie. " Pays de Galles, football, Psg Academy dans cet ordre 😈 pic.twitter.com/UPoznhdwSN — La Source Parisienne (@lasource75006) January 20, 2022

Cette affaire ne va pas améliorer la relation entre les deux clubs. Une relation déjà au plus bas par rapport à l’éventuel transfert de Kylian Mbappé ou encore suite à la venue de Sergio Ramos dans la capitale française. Cette référence à Gareth Bale n’a pas du tout amusé la presse madrilène qui accuse le PSG de mettre « de l’huile sur le feu ». D’après le quotidien espagnol Marca et d’après des sources du PSG, ce titre était bien voulu. Parait-il que le but était d’avoir encore plus de visibilité au Pays de Galles, là où cette histoire de la banderole de Gareth Bale est connue de tous. D’après ces mêmes sources, il n’a jamais été question d’attaquer le Real Madrid mais d’utiliser une pointe d’humour. Quoi qu’il en soit, Les deux cadors européens se retrouveront sur la pelouse du Parc des Princes très bientôt en Ligue des champions.