Un PSG-Real pour effrayer l’Europe, Djibril Cissé en rêve

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parmi les possibles adversaires du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid n’est pas forcément à éviter. C’est du moins l’avis de Djibril Cissé, persuadé que les Parisiens sont capables de frapper un grand coup.

Les avis sont unanimes en ce qui concerne Liverpool et le Bayern Munich. Pour tous les observateurs, il est clair que le Paris Saint-Germain, qui a terminé deuxième de son groupe derrière Manchester City, a tout intérêt à éviter les Reds et l'ogre bavarois en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les opinions sont ensuite plus partagées au sujet des autres équipes, à l’image du Real Madrid que certains jugent redoutables. Alors que Djibril Cissé, lui, verrait bien les Parisiens s’offrir les Merengue histoire d’envoyer un message à l’Europe.

« Ils feront peur à tout le monde »

« Non, pour moi ce ne serait pas forcement une mauvaise nouvelle, a estimé l’ancien attaquant sur la chaîne L’Equipe. Ça les mettrait dans le bain d’entrée, dès les huitièmes de finale, pour gravir les échelons. Je pense que le Paris Saint-Germain a ce qu’il faut pour rivaliser avec le Real Madrid, que ce soit offensivement, au milieu de terrain, ou défensivement. Moi, on m’a toujours dit que si on veut être le meilleur, il fallait battre les meilleurs. En ce moment, le Real Madrid est soi-disant "la meilleure équipe", donc si Paris les bat ils mettront un sacré coup sur la table et ils feront peur à tout le monde. »

Le Real Madrid, un bon tirage pour l’actuel leader de Ligue 1 ? C’était aussi l’avis de Raymond Domenech, mais pas pour la même raison. « Parce que je suis persuadé que cette équipe du Paris Saint-Germain, dans ces matchs-là, elle sera là. Dans ces matchs, je ne suis pas inquiet pour eux, expliquait le chroniqueur cette semaine. Au contraire, il leur faut un adversaire de taille pour qu’ils sachent que ça va être difficile. Il ne faut pas qu’ils aient un truc en se disant… La Juventus Turin ? Ce n’est pas un adversaire de taille cette année. » Pas sûr que l’entraîneur Mauricio Pochettino et ses hommes signeraient pour une double confrontation face aux Merengue.