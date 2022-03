Un PSG plus Français, le Qatar interpellé

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Le Paris Saint-Germain va mal et Blaise Matuidi a la réponse à cela. Pour l'ancien joueur du PSG, il y a trop de joueurs étrangers qui composent l'effectif de la capitale.

A l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est-il vu comme un club français ? Blaise Matuidi se le demande bien. Interrogé dans les colonnes du Parisien, l'ancien parisien a donné la raison de cet échec face au Real Madrid. Avec le PSG, Blaise Matuidi a tout vécu de 2011 à 2017, du début de l'ère qatarie sur la scène européenne à la terrible remontada encaissée contre le Barça de Lionel Messi et Neymar. Le champion du monde 2018 avec les Bleus a donné quelques axes d'amélioration à une direction parisienne mise sous pression et très décriée. « Il y a peut-être des choses à revoir. Il pourrait, peut-être, y avoir davantage de joueurs représentant réellement le club. Quand on revisite les meilleures années du Real ou du Barça, on retrouve cinq ou six joueurs espagnols. Cette base-là me semble importante pour permettre au PSG de s’installer parmi les très, très grands. Les dirigeants sont assez intelligents pour savoir ce qu’il convient de faire » a lancé le milieu de terrain devenu récemment ambassadeur de l'Inter Miami en MLS.

Seulement deux Français dans le onze du PSG

🗣 | « Je demeure un grand fan du PSG. Comme tout le monde, j’y croyais… »



Blaise Matuidi 🇫🇷 après l’élimination du #PSG contre le Real Madrid via @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/sOBywBexmj — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 27, 2022

Il est vrai que par rapport aux plus grands clubs européens du moment, le Paris Saint-Germain manque de joueurs locaux. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé sont les deux seuls représentants tricolores dans l'équipe-type de Mauricio Pochettino. A titre d'exemple, le club de la capitale compte bien plus de ressortissants sud-américains : sept. Cela en dit long. En cas de départ de Kylian Mbappé cet été pour le Real Madrid, il n'y aurait plus qu'un seul tricolore sur le terrain. A noter que Mauricio Pochettino a déjà aligné une équipe 100% étrangère cette saison, ce fut le cas à Nice le 5 mars, défaite (1-0). Parler français est une base dans un vestiaire comme celui du PSG mais nombreux sont ceux qui ne parlent quasiment jamais la langue de Molière en public. C'est le cas de Neymar, Léo Messi, Angel Di Maria ou Mauricio Pochettino qui parle trop souvent espagnol en conférence de presse.