Un nouveau nom sort du chapeau pour l'après-Pochettino au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Six ans après la signature d’Unai Emery au PSG en provenance de Séville, l’état-major parisien cible Julen Lopetegui.

En quête d’un successeur à Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain explore plusieurs pistes en ce mois de juin. Zinedine Zidane est toujours le rêve absolu du Qatar tandis que Luis Campos songe à Christophe Galtier, qui veut quitter Nice pour rallier la capitale française. En parallèle, une autre piste est creusée par l’état-major du Paris SG selon les informations d’Estadio Deportivo. Et personne ne l’avait vu venir puisque le média andalou indique que le champion de France en titre s’est positionné pour recruter Julen Lopetegui, le coach du FC Séville. Six ans après avoir recruté Unai Emery en provenance du club andalou, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar pourraient remettre cela, cette fois en s’offrant les services de celui qui a également occupé les postes d’entraîneur du Real Madrid et de sélectionneur de l’Espagne.

Lopetegui au PSG six ans après Emery ?

Le média espagnol croit savoir que l’intérêt du PSG est suffisamment sérieux pour faire trembler les dirigeants du FC Séville. Et pour cause, le club andalou se rappelle la manière dont Paris lui a chipé Unai Emery il y a six ans et les Espagnols n’ont aucunement envie que cela se reproduise après la belle saison réalisée par les joueurs du FC Séville sous les ordres de Julen Lopetegui. Sous contrat avec le club andalou jusqu’en juin 2024, le technicien basque ne sera certainement pas insensible à l’intérêt d’un club tel que le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si l’Espagnol de 55 ans est un plan A pour Luis Campos ou simplement une solution de rechange en cas d’échec dans les dossiers Zinedine Zidane et Christophe Galtier par exemple. Quoi qu’il en soit, l’intérêt du PSG pour l'ancien gardien de but est bien réel et du côté de Séville, on tremble à l’idée de voir le Qatar proposer un contrat au coach espagnol…