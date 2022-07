Un miracle Draxler en marche au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable au PSG, Julian Draxler n’a pas été retenu par Christophe Galtier pour le stage au Japon, à l’instar de Kurzawa ou encore Wijnaldum.

Dès sa première conférence de presse sous les couleurs du PSG, le nouvel entraîneur Christophe Galtier avait annoncé la couleur. A ses yeux et à ceux du conseiller sportif Luis Campos, l’effectif est trop riche quantitativement, ce qui signifie que des joueurs sont dans l’obligation de trouver un point de chute. Les gros moyens ont été employés pour parvenir à dégraisser l’effectif puisque le Paris Saint-Germain a laissé sur le quai certains joueurs à très gros salaire à l’occasion de sa tournée au Japon. Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler n’ont pas été conviés. En ce qui concerne l’international allemand, sus contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, un miracle pourrait bel et bien se produire cet été avec un intérêt de la Juventus Turin selon le site BlastingNews.

La Juve intéressée par Draxler

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sethanie Taing (@sethanietaing)

Le média transalpin dévoile que la Juventus Turin suit de très près la situation de Julian Draxler, écarté par le Paris SG pour la tournée au Japon et pour qui la porte à un transfert est donc officiellement ouverte. Aux yeux des dirigeants turinois, la situation est surtout très intéressante car en écartant Julian Draxler de la sorte, le PSG ne se retrouve pas en position de force dans les négociations. En effet, la Juventus Turin n’aura aucun intérêt à surpayer un joueur dont le Paris Saint-Germain ne veut plus, au point de ne pas le convier lors de sa tournée estivale au Japon. La Juventus Turin, qui adore recruter des joueurs libres habituellement, pourrait s’engouffrer dans une nouvelle brèche avec les joueurs « loftés » par le PSG. Pour rappel, la Vieille Dame est également sur les rangs pour recruter Leandro Paredes, qui ne sera pas non plus retenu par Paris en cas d’offre. Toutefois, l’Argentin -au contraire de Draxler- figure bien dans le groupe du Paris Saint-Germain au Japon. Ce qui signifie que lui ne sera pas bradé.