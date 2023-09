Un milliard de déficit, le PSG est un grand d'Europe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En passe d'être réélu à la présidence de l'Association des clubs européens (ECA), Nasser Al-Khelaifi n'est pourtant pas un exemple à suivre. Sous sa présidence, et depuis 2014, le Paris Saint-Germain affiche un déficit supérieur à un milliard d'euros en matière de mercato.

Depuis que le PSG a été racheté en 2011 par le Qatar, le club de la capitale fait le bonheur de très nombreux clubs en multipliant les achats onéreux. Paris détient même les deux plus gros transferts de l’histoire du football avec les 222 millions payés pour faire venir Neymar du Barça en 2017 et les 180 millions d’euros lâchés à l’AS Monaco pour s’offrir Kylian Mbappé la même année. Rien que cet été, les champions de France ont dépensé 216 millions d’euros pour s’offrir Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou bien encore Lucas Hernandez.

Le PSG encore dans le rouge pour son mercato 2023

La bonne nouvelle pour Nasser Al-Khelaifi c’est que grâce à la vente de Neymar en Arabie Saoudite et celle de Marco Verratti à venir au Qatar, entre autres départs, le PSG va limiter la casse, mais pas au point d’être à l’équilibre. Paris a en effet dépensé 411 millions d’euros cet été et vendu pour 195 millions, mais en contrepartie a soulagé monstrueusement sa masse salariale, ce qui n'est toutefois pas pris en compte. L’Observatoire du football CIES classe même le club français dans les pires équipes européennes de la dernière décennie.

Le site spécialisé, basé en Suisse, a calculé que le déficit cumulé du mercato réalisé par le Paris Saint-Germain dépassait légèrement le milliard d’euros (1,010 milliard pour être précis). Et dans ce classement européen, le PSG n’est pas le champion, se classant médaille de bronze dans ces Jeux Olympiques du fiasco financier. La médaille d’or est attribuée à Manchester United qui, sur ses dix derniers exercices, a dépensé 1,4 milliard d’euros, devançant de peu Chelsea qui a une balance négative de 1,033 milliard d’euros, dont 558 millions rien que sur le dernier mercato. Sachant que contrairement au Paris Saint-Germain, Chelsea a gagné une Ligue des champions, et Man Utd une Europa League dans ce laps de temps. « À l’opposé, Ajax (+€235 millions) devance le LOSC et l’Olympique Lyonnais pour les mercatos depuis l’été 2020 (post-COVID) et le Stade Rennais (+€103 millions) a le troisième meilleur bilan pour l’année 2023 », précise l’Observatoire du football CIES, qui ajoute que ces montants ont été calculés en additionnant le prix des transferts avec les bonus et les prêts payants.