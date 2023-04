Un mercato 100 % français au PSG, le Qatar change tout !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi planchent déjà sur le mercato estival du PSG et la stratégie choisie par l’état-major parisien se dessine.

Désireux de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos travaillent d’arrache-pied pour établir la meilleure stratégie à adopter sur le marché des transferts cet été. Le club de la capitale veut marquer un véritable tournant avec les derniers mercatos, faits de paris (Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches) avec des joueurs étrangers à gros salaires.

A en croire les informations du Parisien, l’objectif du PSG est désormais, pour résumer brièvement, de recruter des joueurs français, physiques, jeunes et irréprochables au niveau de leur mentalité. L’objectif est de créer un effectif de joueurs fiables, sans être des stars planétaires, pour accompagner Kylian Mbappé alors que les départs de Lionel Messi et Neymar sont souhaités en interne.

Le PSG veut recruter les talents de l'Equipe de France

Ces dernières semaines, la réflexion de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi a évolué sur la politique du club en matière du recrutement. Une chose a permis le déclic au sein de l’état-major du club : la Coupe du monde. Au Qatar, de nombreux locaux ont été surpris de voir qu’un seul joueur du PSG garnissait les rangs de cette Equipe de France pleine de jeunes talents. Dès lors, le nouvel objectif du champion de France en titre est de partir en quête des meilleurs jeunes qui garnissent les listes de Didier Deschamps.

Certains d’entre eux sont intransférables : c’est par exemple le cas de Konaté (Liverpool), Upamecano (Bayern) ou encore Tchaouméni et Camavinga (Real Madrid). En revanche, le PSG sait qu’il y a des ouvertures dans les dossiers Kolo-Muani (Francfort), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Kephren Thuram (Nice) ou encore Youssouf Fofana (Monaco).

Quel coach pour cette équipe made in France ?

L’idée est plus que jamais de donner un nouvel élan au club, chose indispensable pour les supporters du PSG, lesquels s’identifieraient davantage à une équipe en grande partie composée de joueurs français. Pour que la mayonnaise prenne, il faudra en revanche un entraîneur à la hauteur des attentes. Et rien ne dit qu’il s’agira de Christophe Galtier… au contraire. L’actuel coach du Paris Saint-Germain est sur la sellette et désormais, il sait qu’il n’est même pas certain de terminer la saison. Pour lui succéder, les noms de Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, Antonio Conte et José Mourinho ont d’ores et déjà fuité.