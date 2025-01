Un bug à 70 millions évité, le PSG soulagé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a terminé en trombe sa phase de saison régulière de Ligue des Champions. Kvaratskhelia va pouvoir disputer rallier l'effectif pour la Coupe d'Europe dans quelques jours.

Avec une seule recrue cet hiver, le PSG n’a pas bouleversé son effectif mais il a tout de même changé de visage. Randal Kolo-Muani a été envoyé en prêt à la Juventus Turin, et Paris a fait signer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Pour réaliser cette opération, Nasser Al-Khelaïfi a tout de même lâché 70 millions d’euros, hors bonus. Un pari osé car, au moment où le Géorgien a débarqué dans la capitale, le champion de France était en très mauvaise posture en Ligue des Champions et prenait pour la première fois le risque de ne plus avoir de matchs européens dès le mois de janvier. Mais les succès contre Manchester City et Stuttgart ont permis d’aller chercher une convaincante place au coeur du classement et d’éviter l’humiliation d’une élimination prématurée.

Porté par un triplé de Dembélé, Paris rayonne et rejoint les seizièmes ! 💪⤵️#VFBPSG 1️⃣-4️⃣ I #UCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2025

Un gros soulagement également pour Khvicha Kvaratskhelia, qui ne se voyait pas passer toute la deuxième partie de saison avec seulement la Ligue 1 et la Coupe de France pour s’acclimater. Il y aura bien des matchs européens au programme pour le Géorgien, qui sera inscrit sur la liste UEFA du PSG pour les barrages, puisqu’il prendra la place de Kolo-Muani, qui aura lui le droit de la disputer avec la Juventus Turin. Paris a jusqu’au 6 février pour changer cette liste, soit quelques jours après la fin du mercato. Une situation rassurante pour Paris, qui mise beaucoup sur l’ailier recruté à Naples pour donner un nouvel élan à l’attaque de Luis Enrique, même si cette dernière vient de marquer 8 buts en deux matchs européens. Une façon de démontrer que le Géorgien n’arrive pas forcément en terrain conquis à Paris également.