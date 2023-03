Tuchel au Bayern, le PSG coincé avec Galtier

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Futur entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel figurait parmi les pistes du Paris Saint-Germain pour l’après-Christophe Galtier. De quoi compliquer les recherches de la direction francilienne, dont les alternatives crédibles ne sont pas si nombreuses.

Le Bayern Munich ne plaisante pas. Seulement relégué à un point du Borussia Dortmund, leader de Bundesliga, et qualifié pour les quarts de finale en Ligue des Champions et en Coupe d’Allemagne, le club bavarois s’apprête à licencier son entraîneur Julian Nagelsmann. Les dirigeants allemands n’ont pas de temps à perdre et préparent la nomination de Thomas Tuchel.

Le Bayern Munich s'est déjà mis d'accord avec Thomas Tuchel, il va s'engager pour deux saisons et demie. https://t.co/1IFMD5AF1B pic.twitter.com/7mTtfvs16k — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2023

C’est peut-être une manière de devancer la concurrence étant donné que l’ancien coach de Chelsea, libre depuis son éviction en début de saison, ne manque pas de sollicitations. En plus de Tottenham, qui pensait à lui pour remplacer Antonio Conte après son coup de gueule, le Paris Saint-Germain ciblait également Thomas Tuchel en cas de départ de Christophe Galtier. Le président Nasser Al-Khelaïfi semblait prêt à mettre l’Allemand dans de meilleures conditions que lors de son premier passage.

Peu d'alternatives pour le PSG

Mais après le huitième de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich a encore stoppé le champion de France en titre dans son élan. Alors quelles alternatives pour les Parisiens ? Une fois de plus, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Mais le Français, qui n’est plus focalisé sur les Bleus depuis la prolongation du sélectionneur Didier Deschamps, attend maintenant de connaître le sort de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

La piste Thiago Motta est également évoquée, à supposer que l’inexpérience du coach de Bologne soit acceptée en interne. Enfin, les pistes Antonio Conte José Mourinho (Roma) sont citées, notamment pour leur caractère fort jugé idéal pour tenir le vestiaire. Sauf que leurs philosophie de jeu respectives risquent de ne pas faire l’unanimité. Un sacre casse-tête pour le Paris Saint-Germain.