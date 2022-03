Top à Liverpool, flop au PSG, adieu Wijnaldum !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Il était présenté comme l'un des gros coups du PSG pendant l'été 2021. Mais, force est de constater que Georginio Wijnaldum déçoit depuis son arrivée. En plus, le Néerlandais ne se plaît pas dans l'équipe parisienne. Cela n'a pas échappé à Diego Simeone.

À l'heure où les joueurs partent de plus en plus de leur club à la fin de leur contrat, le marché des transferts s'est adapté avec une offre en la matière très diversifiée. Les bonnes affaires côtoient alors les flops à venir. L'été dernier, le PSG ne s'est pas posé de questions dans ce domaine avec plus ou moins de réussite. Si Gianluigi Donnarumma donne entière satisfaction ou que Lionel Messi fait le boulot correctement, on ne peut pas en dire autant de Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais était présenté comme l'homme qui allait rehausser le niveau du milieu parisien à l'image de ses performances passées à Liverpool.

L'Atlético Madrid veut Wijnaldum, reste à trouver les sous

Cependant, on ne peut pas dire que l'ancien joueur des Reds crève l'écran à Paris. Ses matches sont souvent décevants et ses titularisations sont de plus en plus rares. Paris est déçu par Wijnaldum et Wijnaldum ne se plaît pas dans la capitale. Le Néerlandais est lassé par sa situation et envisage un départ l'été prochain. Cela tombe bien car il plaît à Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui le verrait bien remplacer Hector Herrera. Le Mexicain va partir en MLS à Houston l'été prochain.

Aston Villa are interested in a summer move for PSG midfielder Georginio Wijnaldum along with Atletico Madrid, Newcastle and West Ham ✍️ [ @futbol_transfer ] #avfc pic.twitter.com/brm0wXtAIj — Total Villa (@Total_Villa) February 24, 2022

C'est en tout cas ce que rapporte le journal catalan Mundo Deportivo, lequel précise bien que l'entraîneur argentin est un grand fan du milieu du PSG. Toutefois, l'affaire ne sera pas simple à régler sur le plan financier pour les Colchoneros. Wijnaldum est lié avec le club parisien jusqu'en juin 2024 avec un salaire qui est de 10 millions d'euros annuels. Un montant très important qui freine les ambitions de Diego Simeone et de l'Atlético. Tout profit pour les autres prétendants au Néerlandais, ceux-ci étant nombreux en Angleterre. Aston Villa, Newcastle ou encore West Ham qui sont plus à même de répondre aux exigences financières du joueur et du PSG.