Sondage : Le PSG toujours impopulaire, Mbappé massacre Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain vont probablement analyser le sondage Odoxa réalisé ce dimanche pour RTL, et il est certain qu'ils auront des motifs d'espoir même si le résultat brut n'est pas terrible. En effet, si les amateurs de football sont 62% à avoir une très bonne image et une plutôt bonne image du PSG, au sein du grand public ils sont 55% à avoir une globalement une mauvaise ou très mauvaise image du club de la capitale. « Derrière ces chiffres se cache une évolution assez spectaculaire de la popularité du club parisien. En novembre 2016, 34% des sondés avaient une bonne opinion du PSG. En mars 2017, ils étaient 39%. La courbe a continué de progresser depuis pour atteindre 43%, soit une hausse de neuf points en 23 mois », rappelle la première radio de France.

Autre résultat de ce sondage, celui qui concerne plus précisément la popularité des joueurs du Paris Saint-Germain. Et là c'est un raz-de-marée en faveur de Kylian Mbappé. L'attaquant français étant le joueur préféré au PSG pour 61% du grand public devant Neymar (9%) et Cavani (7%), tandis que pour les amateurs de football, le champion du monde français recueille 65% des suffrages, devant Edinson Cavani (11%) et Neymar (9%).