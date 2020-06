PSG : Un sacrifice pour Cavani ? Al-Khelaïfi s'est pris un rateau

Dans : PSG.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne restera pas au sein du club de la capitale.

Ce n’est une surprise pour personne, puisque l’attaquant uruguayen n’a reçu aucune offre de prolongation, alors que sa situation contractuelle est connue depuis bien longtemps. S’il a parfois failli rejoindre l’Atlético de Madrid par exemple, le meilleur buteur de l’histoire du PSG entendait partir libre, avec une énorme prime à la signature et un dernier gros contrat à la clé pendant l’été 2020. L’ancien napolitain n’a jamais caché son attachement au Paris SG, et ses déclarations sont bien souvent allées droit au coeur des supporters, qui apprécient son humilité et sa dévotion. Mais cet attachement au club a une limite, et Nasser Al-Khelaïfi s’est bien cassé les dents dessus. Le Parisien révèle ainsi que le dirigeant qatari a demandé à Cavani, au nom du club et de ses salariés, de faire un effort sur son salaire en ces temps difficiles.

Au départ, les joueurs étaient prêts à faire un geste si l’argent économisé allait aux salariés du PSG et aux personnels soignants des hôpitaux. Mais aucun leader du groupe n’a réellement poussé ses coéquipiers à faire cet effort. Nasser Al-Khelaïfi a ainsi demandé à Cavani de montrer l’exemple, et de faire un geste pour inciter les autres à l’imiter. S’en est suivi un long silence et le poisson a été noyé jusqu’à la fin des pourparlers, au mois de mai. Une situation qui a fait en tout cas ouvrir les yeux au président du PSG, pour qui ses joueurs cadres en fin de contrat ne feront aucun effort sur leurs derniers mois de salaire, même si cela vaut aussi pour les autres comme Mbappé, Neymar et Marquinhos, qui ont totalement zappé le sujet quand il est passé dans le concret.