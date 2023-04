Skriniar traité comme Messi au PSG, Milan a peur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dans les prochaines semaines, Milan Skriniar deviendra officiellement un joueur du PSG. Le Slovaque arrivera en fin de contrat depuis l'Inter.

Milan Skriniar s'est imposé au fil du temps comme un titulaire en puissance à l'Inter. Ses prestations ont attiré l'oeil de nombreux clubs européens, dont celui du PSG. Depuis pas mal de mois déjà, le club de la capitale faisait du charme au défenseur central. Mais les Lombards ont toujours refusé de le céder, pensant qu'ils parviendraient à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Mais rien n'y a fait et Skriniar quittera bien l'Inter libre. Heureusement pour lui, il n'ira pas n'importe où puisqu'il atterrira au Paris Saint-Germain, très certainement dans un rôle de titulaire si les pépins physiques le laissent tranquille. Son départ va en tout cas laisser un grand vide à Milan, notamment dans le coeur des fans. Pour Marco Materazzi, Skriniar fait une erreur en allant au PSG.

Skriniar au PSG, attention au crash

🗨️ "Personnellement, à sa place, je serais resté à l'Inter"



Milan Škriniar au PSG ? L'avis de Marco Materazzi 🗣️ pic.twitter.com/fE963BzfoN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 17, 2023

Lors d'un entretien accordé à Canal+, le champion du monde italien n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « C'est un défenseur très fort. Pas le plus fort. Quand il s'applique, il devient fort dans un contexte collectif. Il ne fait pas oublier que quand Skriniar est arrivé, il a bien joué. Il a travaillé et a eu le mérite de faire changer d'avis Conte. La première année avec Conte, il ne jouait pas et aurait pu partir. Il s'est beaucoup amélioré, est devenu indispensable et même capitaine de l'Inter. Personnellement, à sa place, je serais resté à l'Inter. Je lui ai dit publiquement de se souvenir de comment les supporters de l'Inter l'ont aimé. Je ne sais pas si tu seras aimé comme ça à Paris. Je le souhaite. Mais il suffit de voir ce qu'il se passe avec Messi et c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire », a notamment indiqué Marco Materazzi, qui ne pense donc pas que le contexte parisien sera favorable pour Skriniar. Seul l'avenir le dira et à Paris, certains joueurs ne reçoivent pas le même traitement que Leo Messi. Le contre-exemple Nuno Mendes est peut-être le meilleur.