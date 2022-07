Skriniar au PSG, l’Inter installe la clim

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos, connu pour sa capacité à aller dénicher des joueurs que personne n’attendait, a du mal à conclure le dossier d’un joueur très attendu.

Milan Skriniar au PSG, c’est annoncé depuis plus d’un mois, mais il n’y a toujours rien en vue. Le désaccord financier empêche la conclusion du transfert, et l’Inter Milan a déjà fait monter la pression à plusieurs reprises. Il a promis à son défenseur slovaque une grosse prolongation de contrat en septembre si jamais il restait en Lombardie. Et les exigences d’au moins 70 millions d’euros pour le laisser partir ne conviennent pas au PSG. Alors qu’un rendez-vous pour arranger les choses était annoncé, ce n’est absolument pas le cas en ce qui concerne la presse italienne, qui annonce totalement contraire.

Skriniar sollicité contre l'OL samedi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

La Gazzetta dello Sport dévoile deux informations défavorables au PSG. Tout d’abord, aucun entretien entre dirigeants des deux clubs n’est prévu cette semaine, ce qui laisse penser qu’aucune avancée concrète ne va avoir lieu. Et ensuite, Milan Skriniar est annoncé dans le groupe pour le match de préparation à venir contre l’Olympique Lyonnais, ce samedi. « Pour la première fois depuis son arrivée au stage d'entraînement, Milan Skriniar s'est entraîné avec ses coéquipiers, sous les ordres de Simone Inzaghi qui est même prêt à le titulariser face aux Gones », confirme de son côté le Corriere dello Sport. Jusqu’ici, que ce soit pour une petite blessure à la cuisse contractée en sélection ou pour le ménager en vue d’un éventuel transfert, Milan Skriniar n’avait pas été sollicité pour les matchs de préparation. Si la porte n’est pas fermée pour un transfert, Nasser Al-Khelaïfi ayant visiblement décidé de prendre le dossier en mains, l’Inter Milan fait bien comprendre que son défenseur central ne sera pas livré sur un plateau au PSG. Ce sera donc aux conditions italiennes si un transfert doit avoir lieu dans les prochains semaines.