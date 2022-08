Skriniar au PSG, 20 millions d'euros qui changent tout

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Espéré depuis début juillet au PSG, Milan Skriniar n'est jamais arrivé à Paris et son transfert semble de plus en plus difficile. Les demandes financières de l'Inter Milan épuisent le club parisien, lequel ne veut pas bouger d'un iota dans le dossier.

Le mercato du PSG a été plutôt simple du côté des achats. Les recrutements n'ont pas posé problème à la direction sportive parisienne incarnée par Luis Campos. Hugo Ekitike, Renato Sanches, Vitinha, Nordi Mukiele ont tous cédé aux sirènes du PSG. C'était aussi le cas de Milan Skriniar mais le transfert du défenseur slovaque tourne au fiasco pour le moment. En cause, son club l'Inter Milan qui ne veut pas faire de cadeaux aux Parisiens malgré le fait que Skriniar ne possède plus qu'un an de contrat chez les Nerazzuri.

Jeu de poker menteur entre l'Inter et le PSG

L'Inter Milan réclame toujours 80 millions d'euros pour son solide défenseur central. Une offre démesurée pour les Parisiens qui ne veulent pas s'y plier. Ils restent sur leur position, à savoir celle de donner 60 millions d'euros pour le joueur de 27 ans. 60 millions d'euros et pas un centime de plus, une position inchangée à moins de 15 jours de la fin du mercato.

Selon le journal Le Parisien, le PSG compte toujours recruter Skriniar cet été au prix voulu de 60 millions d'euros. Le club parisien s'est entretenu avec le joueur, ayant déjà convenu des conditions personnelles avec lui. L'Inter, de son côté, maintient le prix à 80 millions d'euros et Simone Inzaghi a déjà confirmé vouloir s'appuyer sur le Slovaque pour la saison à venir. Pour l'entraîneur lombard, Skriniar ne peut plus quitter le club cet été. Le bras de fer, sous fond de bluff, continue et bien malin qui peut dire où évoluera Milan Skriniar le 1er septembre prochain.