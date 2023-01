Skriniar attendra, la vraie cible du PSG révélée !

Dans : PSG.

Bloqué par le fair-play financier, le PSG ne fera pas de folies au mercato hivernal. Néanmoins, un recrutement est toujours envisagé d'ici la fin janvier. Paradoxalement, le dossier Skriniar n'est pas prioritaire pour Luis Campos.

Ses deux défaites pour débuter 2023 et un statut de leader de Ligue 1 fragilisé l'ont montré, le PSG n'a pas l'équipe complète espérée à la sortie de l'été. Le club parisien a des manques que ses trois stars offensives ne peuvent occulter indéfiniment. C'est surtout le cas défensivement où la charnière Sergio Ramos-Marquinhos a montré sa fragilité ces derniers temps. Alors que le dossier Milan Skriniar se débloque, on aurait pu penser que le PSG assomme définitivement l'Inter Milan et prenne le joueur au plus vite. Cependant, financièrement comme sportivement, ce n'est pas l'intention première des équipes de Luis Campos.

Le PSG veut d'abord un attaquant à droite

En effet, le journal l'Equipe informe que les Parisiens ont ciblé un profil de joueur à acheter avant un défenseur central. Luis Campos veut « un attaquant droit capable de rentrer vers l'intérieur sur son pied gauche ». Un élément qui viendrait compenser le départ récent de Sarabia chez les Wolves. Surtout, il faut un joueur plus décisif que l'Espagnol (aucun but et aucune passe décisive cette saison en L1), lequel viendrait mieux suppléer les trois stars offensives qu'Ekitike et Soler par exemple.

Par contre, le PSG est un peu coincé par le fair-play financier. Il ne pourra recruter qu'un élément offensif sans donner plus de 10 millions d'euros d'indemnités au club concerné, soit le prix du transfert de Sarabia et son salaire économisé. Ce volet économique vient mettre en lumière les raisons pour lesquelles Paris ne fonce pas sur Milan Skriniar. L'Inter veut 20 millions d'euros minimum pour céder son défenseur slovaque. Or, le PSG ne peut mettre cette somme pour le moment et il ne compte pas investir sur un ou d'autres défenseurs. Reste à savoir quel attaquant droit le PSG recrutera, surtout au prix désiré par le club parisien.