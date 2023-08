Six transferts en un temps record, le PSG y croit

Dans : PSG.

A l’approche de la fermeture du mercato, le Paris Saint-Germain a encore de nombreux dossiers à finaliser. Outre les arrivées attendues dans le secteur offensif, le club francilien espère conclure les départs d’indésirables.

La dernière ligne droite s’annonce agitée pour le Paris Saint-Germain. Avant vendredi minuit, dernier délai pour conclure des opérations, le club de la capitale devrait être en mesure d’accueillir l’ailier de l’Olympique Lyonnais Bradley Barcola. Et espère toujours parvenir à un accord avec l’Eintracht Francfort pour l’attaquant Randal Kolo Muani. Mais ce n’est pas tout. Dans le sens des départs, le journaliste Jonathan Johnson rappelle que certains indésirables restent susceptibles de partir.

« La fin du mercato se profile et les 30 prochaines heures pourraient être chargées pour le PSG, avec de potentiels accords pour Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, a commenté le chroniqueur de CaughtOffside. Le PSG va sans doute essayer de les recruter, et les deux joueurs sont déjà actuellement à Paris dans l'espoir de conclure leurs arrivées respectives. Néanmoins, pour finaliser ces recrutements, le PSG devra aussi vendre un ou deux joueurs, et Hugo Ekitike en fait partie. Cela n'a pas fonctionné comme le PSG l'avait espéré pour lui à son arrivée, donc il pourrait partir. »

Draxler, Wijnaldum...

« Marco Verratti fait aussi partie des possibles partants, a ajouté le spécialiste. L'Italien est annoncé au Qatar, qui représente une destination étonnante pour un joueur de son calibre. Mais cela en dit long sur son état de forme ces dernières années. Il reste encore d'autres joueurs dans le "loft" du PSG. Il y a eu un intérêt récent de Crystal Palace pour Julian Draxler mais cela n'a pas abouti. Pendant ce temps-là, Georginio Wijnaldum a été la ciblé de plusieurs clubs saoudiens. Le PSG espère trouver des destinations pour ces joueurs. » Le tout sans passer par des résiliations de contrat.